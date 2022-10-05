「冰火二重天」淮南40℃、北京4℃

冷空氣將臨，大陸氣候近期迎來「冰火二重天」。大陸中央氣象台4日持續發布寒潮藍色預警，預計未來4日至6日三天，寒潮繼續影響大陸中東部地區，南方高溫將逐漸縮減、消退，局地降溫將超20℃，降溫到預報圖發紫一度登上熱搜；但與此同時，江西等淮南地區發布高溫黃色預警，局地最高氣溫可達40.6℃。

據中國天氣網4日消息，寒潮和高溫3日罕見同台，淮河以北不少地方受到寒潮影響，出現大風降溫天氣，監測顯示，華北北部及黑龍江東部、吉林中東部、遼寧中部等地降溫12～18℃，局地陣風9～11級。同時，淮河以南地區37℃以上的範圍進一步擴大，江西、安徽、福建、湖北等局地達到40℃，合肥、南京、杭州、上海、南昌、長沙等城市紛紛打破當地10月最高氣溫紀錄。

受寒潮影響，大陸南方高溫將逐漸縮減、消退，冷熱轉換劇烈，降溫如換季。4日高溫將退縮到長江以南地區，在河南南部、湖北中東部、安徽大部、江蘇中北部、湖南北部、江西北部等地普遍會有14～20℃的降溫，局地降幅將超過20℃。5日，冷空氣抵達華南，南方高溫過程基本結束。

此外，據北京市氣象局預報，北京市4日測得最低氣溫4℃，寒潮和大風藍色預警中。

面對冷熱兩極預警同時出現，氣象分析師胡嘯表示，目前副熱帶高壓非常強，這是造成南方高溫的原因；而與此同時北邊的強冷空氣即將殺到，冷熱反差將極大，因此氣象台提早破例發佈寒潮預警，提示公眾在大陸十一假期劇烈降溫可能會對交通出行、生產生活有不利影響，也就造成了罕見的寒潮與高溫的同框。