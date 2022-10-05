「文化進土樓」 帶動鄉村旅遊

口吹嗩吶、雙腳彈揚琴、肩背肘敲兩個小鼓、兩個小銅鈸……福建土樓永定景區「土樓王」承啟樓戲台上，身兼十番音樂和客家山歌兩項非遺代表性傳承人，李福淵的表演總能引得掌聲陣陣。

新華社報導，「一樓一景致、一樓一特色、一樓一主題」，精心編排後呈現在各村落土樓舞台上的非遺文化「絕活」，在大陸十一期間成為福建土樓永定景區的重要「招牌」。近年來，當地依託獨具特色的客家土樓和非物質文化遺產資源發展文旅產業，強化保護傳承和活化利用，不斷為鄉村振興注入新活力。

永定土樓是客家人在輾轉遷徙中，發揚古老生土建築技術創造的世界建築奇跡。當地現存土樓兩萬多座，最古老的已有1200多年曆史。「福建土樓」於2008年被列入《世界遺產名錄》。

同時，永定客家人在傳承客家文化和民俗風情過程，留下不少文化瑰寶。當地現有大陸國家級、省級和市級非物質文化遺產項目50餘個，涵蓋傳統工藝、民俗、音樂、美食製作技藝等類別。

近年來，福建省龍岩市永定區通過實施「旅遊+」戰略，開展「文化進土樓」 工程，改造、建造多處非遺文化保護傳承場所；推進鄉村產業生態化和生態產業化，保護生態環境、完善鄉村基礎設施。綿延於山間各村落的永定土樓景區，如今已形成集鄉村旅遊觀光、傳統文化體驗、非遺技藝研學等於一體的文旅產業集群。