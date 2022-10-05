十一長假 青年瘋玩冷門小城

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
十一長假，青年度假模式不再選擇熱門網紅景點，而選擇三四線的小城。（新華社）
十一長假，青年度假模式不再選擇熱門網紅景點，而選擇三四線的小城。（新華社）

受到疫情局部地區迸發、經濟不景氣導致消費慣性改變等多重因素影響，今年大陸的十一長假相當一部分人都無法放開手腳肆意出遊，但與此同時，今年的十一黃金周的「逆潮流」、「反向旅遊」型態漸成主流，相較於以往熱門網紅景點，大陸民眾在出遊的選擇地多為較不熱門、周邊的小眾景區，甚至有年輕人選擇到「小城」花人民幣300元（約新台幣1,342元）住五星級酒店

據華夏時報報導，大陸旅遊平台觀察到新旅遊趨勢。去哪兒網表示，該平台上，「十一」前夕，許多旅客把冷門「小城」定為目的地，來一場「不計劃、不趕趟、不打卡」的反向旅遊。周邊小眾景區搜索量漲六成；大陸最大的在線旅遊服務平台攜程方面也表示，年輕人們給出了十一怎麼玩的答案：「宅酒店」、「心靈療癒」還有遠離城市的「逃跑計劃」，比如衡水、鶴崗、日照、樂山、漢中、文昌等多個非傳統旅遊城市迎來旅遊訂單的顯著增長。其中，90後和00後佔據到訪遊客的7成左右。

此外，陸媒報導，其實很少有年輕人一開始就選擇去小城度假，更多的是被網紅景區「傷害」過後，做出的新選擇。比如每日人物報導一名叫楊思思的年輕人在去了過度商業化的景區，像長沙、南京夫子廟等地體驗到擁擠的人潮、有限的自由活動時間後，反而在有溫泉之鄉的金華市武義縣一間四星級的唐風度假酒店中「找到了旅行真正的意義」。

去哪兒平台數據顯示，十一期間，部分小眾目的地城市四星、五星酒店的預訂量，較2021年同期增幅明顯。福建三明增幅近20倍，廣東揭陽增幅1.5倍，湖南益陽增幅1.2倍，河南許昌增幅近1倍。

酒店 網紅 廣東

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