陸鐵路昨運送旅客575萬人次

據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，10月3日，預計發送旅客575萬人次，計畫開行旅客列車7858列。10月2日，大陸全國鐵路共發送旅客644.9萬人次，開行旅客列車8308列。

香港中通社報導，大陸國鐵集團客運部負責人介紹，今年十一黃金周，鐵路客流以探親流、旅遊流、短途流為主，整體上保持平穩的態勢，鐵路部門將高效統籌疫情防控和假日運輸工作，精準配置運力資源，嚴格落實站車疫情的防控措施，提高客運服務品質，努力創造平安健康、溫馨舒適的出行環境。

鐵路部門提示廣大旅客，假日期間列車開行具體安排，可在鐵路12306網站（含手機客戶端）查詢。按照大陸國務院聯防聯控機制規定，2022年9月10日至10月31日，旅客進站乘車需持48小時內核酸陰性證明，請廣大旅客提前做好相關準備，出行前加強自身風險防控，配合鐵路部門落實站車防疫措施，旅途中請做好個人健康防護，共同維護安全健康旅行環境。

此外，十一長假期間，為吸引遊客、激活市場，浙江溫州、山東青島、四川成都和吉林延吉等地紛紛推出文旅惠民政策。其中，浙江溫州啟動「10元遊溫州」景區門票優惠活動，通過文旅消費補貼的方式，投入人民幣200萬元給予遊客景區門票優惠；山東青島市文化和旅遊局則發放190萬元文旅惠民消費通用補貼；成都各區（市）縣紛紛打出組合拳，用好消費券等刺激手段，助力文旅市場回暖。