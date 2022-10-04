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武漢地鐵線路 十年增400公里
大陸十一假期，不少市民、遊客專程來到武漢地鐵5號線司門口黃鶴樓站，在車站出入口拍攝與黃鶴樓同框圖。獨特的地理位置，加之節日期間黃鶴樓充滿科技感的光影秀，讓這座車站成為熱門打卡地。
中新社報導，黃鶴樓站是武漢地鐵282座車站之一。經過10年建設，武漢地鐵線路已達11條，運營里程435公里，躋身世界級地鐵城市。據武漢地鐵集團統計，過去10年，武漢地鐵線路新增約400公里。
地處長江、漢江交匯處的武漢，被天然分隔形成三鎮鼎立獨特地理格局，也使得「過江」成為武漢人生活的一部分。早在10年前，武漢便建成中國大陸第一條穿越長江的地鐵，目前也是擁有穿江線路最多的大陸地鐵城市。現如今，4分鐘穿越長江已成為地鐵族習以為常的速度。
武漢地鐵集團建設事業總部總經理鄭光輝介紹，從線到網，武漢地鐵線路實現所有行政區和功能區全覆蓋，並且逐漸向周邊的城市延伸。
數據顯示，從2012年至今，武漢市軌道交通主要作用進一步發揮，網絡聚集效應明顯，客流量從日均23萬人次，增長到最高460萬人次，軌道客運量在公共交通中的占比從5%提升至60%左右。
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