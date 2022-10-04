大陸綜藝節目模式 進軍西班牙

根據上海廣播電視台消息，由東方衛視原創的電視音樂綜藝節目《我們的歌》的製作模式受到國際市場青睞，根據這一節目模式製作的西班牙語綜藝節目《不可思議的二重唱》近日在西班牙國家電視台首播。

新華社報導，這是大陸電視音樂綜藝節目模式進軍歐洲市場的新成果。過去十多年，大陸已從單純引進海外電視綜藝模式逐步發展成為既有「引進來」也有「走出去」。

這檔電視綜藝模式究竟有何魅力，吸引西班牙廣播電視公司購買模式版權並播出？《不可思議的二重唱》節目總監卡門·伯德赫阿表示，這檔電視綜藝模式最吸引人的是它的節目機制和內容設計。這個節目模式對西班牙、對歐洲而言，是新鮮有趣而有懸念的。

伯德赫阿認為，節目結合了新老兩代歌手，他們既有相互尊重、相互學習，又有觀念碰撞，在這種狀態下進行二重唱，特別有意思。此外，這檔節目綜合音樂、比賽、懸念、幽默、情感等多種的元素，能夠吸引多種人群。

《我們的歌》節目始創於2019年，是上海廣播電視台東方衛視經過多年積累研發而成的音樂節目，以音樂人的代際傳承和合作創新為主線，旨在搭建橋梁和平台促成合作，催生更多現象級歌曲，「重塑」一批華語樂壇金曲。目前，該節目已成功推出3季。

伯德赫阿指出，包括中方製作過程及其經驗教訓全都拿來作為西班牙語節目錄製的參考，中方還幫助製作了模式機制說明的動畫影片等。

上海廣播電視台互聯網節目中心副主任、iFORMATS項目負責人孫侃介紹了直接促成這一模式交易的過程。他說，2020年《我們的歌》通過線上參展的方式亮相法國戛納舉辦的節目交易市場，獲得法國、德國、西班牙、美國、義大利、葡萄牙等國同行的青睞，達成了初步合作意向。2022年6月，西班牙國家電視台正式簽署《我們的歌》西班牙語模式版本的製作播出協議。