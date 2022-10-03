劉強東涉嫌性侵民訴案庭外和解 #MeToo的一個勝利？

中國留學生劉婧堯指控億萬富翁、京東集團創始人、董事局主席劉強東(Richard Liu)2018年在美對其性侵的民事訴訟案原定於10月3日在明尼蘇達州正式開庭。在開庭前最後時刻，雙方律師當地時間10月1日晚間發表聯合聲明，表示雙方已達成庭外和解，但沒有披露和解金額。聲明中稱："劉強東先生和劉婧堯女士於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成了深重的困擾。今天，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明。"

劉強東則在上述聯合聲明發表後再發聲明稱，"糾葛四年的事情，今天終於結束了！"，"再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意"。

2018年9月4日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市警察局披露，京東集團董事局主席、CEO劉強東9月2日因涉嫌性侵一名中國女留學生在美被捕（次日獲釋），引起輿論嘩然，京東股價一時大跌。全球媒體也紛紛予以報道。該名留學生名叫劉婧堯，當時正在明尼蘇達大學學習，2018年8月30日受邀參加了為劉強東和其他有權勢的中國高管組織的社交晚宴。劉婧堯稱，她在晚宴上被劉強東和其他客人強迫大量飲酒，之後，"劉強東跟隨我到了公寓，不顧我的反抗實施了強奸"。但劉強東表示，對方沒有過度醉酒，之後在雙方自願的情況下發生了性關系。

同年12月21日，明尼阿波利斯市的檢方公布，因調查中存在嚴重證據問題，決定對劉強東不予起訴。在#MeToo運動在中國逐漸興起的背景下，該事件造成很大的社會影響，劉強東的形象隨之一落千丈。

2019年4月16日，劉婧堯正式對劉強東提起民事訴訟，指控他進行性侵，索賠至少5萬美元精神損失費，並追加數額不詳的懲罰性賠償。三年多來，該案經歷了取證、聽證、庭審等法庭程序，被告和原告雙方一直對事件經過有著截然不同的描述。該民事訴訟案原定於今年9月3日正式開庭審理。

女權運動者：對劉婧堯和#MeToo來說都是一個勝利

對於離開庭不到 48 小時之際，原被告雙方達成庭外和解的消息，中國社交媒體上有大量評論。一些評論者認為，該事件證明，"沒有什麼是錢解決不了的"；有人將劉強東描述為"仙人跳"（性敲詐）的受害者；也有人認為，"像這種案子，一方財大勢大，請得起最強的辯護團隊。另一方只是普通人。這種情況下，大家都知道誰是更容易贏的一方。

中國女權活動人士梁曉雯向BBC表示，和解的消息傳出後不久，她就給劉婧堯發了短信。"對她來說，和解是一種解脫，但她對自己不能堅持到底感到內疚。她非常感謝所有相信她的人，她說她會盡最大努力幫助其他有同樣情況的人。"劉婧堯2019年接受《紐約時報》采訪時曾表示自己永遠不會和解。梁曉雯也表示，和解最終"對劉婧堯和#MeToo來說都是一個勝利"，劉婧堯選擇公開自己的經歷，已凝聚了這場運動。

《華爾街日報》9月22日發表文章指出，"在中國，近年來出現了幾十起針對知名男性的不當性行為的指控，但#MeToo運動卻很少獲得勝利。中國女權活動人士將這起案件的和解視為一個重要裡程碑，Jingyao Liu的支持者在社交媒體上稱這是一個' 歷史性時刻'。"

該報援引耶魯大學法學院(Yale Law School)研究學者Darius Longarino的話說，"如果此案發生在中國，劉強東會處於更有利的地位"，"在美國，劉強東敗訴的可能性會大得多"。

該報還寫道，"支持者們對Jingyao Liu的和解決定表示支持......周日下午，大約10名Jingyao Liu的支持者聚集在該法院所在地亨內平郡政府中心外，他們手舉中文標語：我們反抗酒桌文化，拒絕譴責受害者，陪你到最後一刻。"

劉婧堯在該事件中受到很大壓力，2018年秋季退學，後接受了專業咨詢和心理治療。中國網絡上有消息稱，她現已完成了學業，目前正在聖路易斯華盛頓大學攻讀研究生課程。

（綜合報道）

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