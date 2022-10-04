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湖北咸寧／香城泉都 沐溫泉 薯美食

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
金絲繡球雷竹筍 圖／本報湖北咸寧傳真
金絲繡球雷竹筍 圖／本報湖北咸寧傳真

咸寧地處長江之濱、湖北之南，地名源自《易經》「首出庶物，萬國咸寧」，素有「香城泉都」美譽。

咸寧有不少稱號：中國溫泉之城、桂花之鄉、茶葉之鄉、楠竹之鄉、苧麻之鄉等，其中，「中國桂花之鄉」，咸寧實至名歸。這裡桂花種植歷史悠久，古桂數量和桂花品種、品質、種植面積、鮮花產量，處於大陸領先地位，文化底蘊深厚。屈原的「奠桂酒兮椒漿，沛吾乘兮桂舟」，就是對咸寧桂花的讚美。

咸寧桂花種植面積約10萬畝，居大陸第一。大陸目前已知的桂花品種有200餘個，咸寧占8個，其中地方品種37個。每年產桂花樹100多萬株，年產鮮桂花約150萬公斤；擁有百年以上古桂2000餘株，占大陸總數的90%以上。

到咸寧旅遊，沒泡上幾泡溫泉，等於沒到過咸寧。咸寧溫泉的開發，至今已有1400多年歷史。它的泉水出自岩窟，水激石岩，沸沸湧湧，霧氣

蒸騰，被稱為「溫泉虹影」。

通山包坨圖／本報湖北咸寧傳真
通山包坨圖／本報湖北咸寧傳真

咸寧的溫泉不僅數量多，蘊藏豐富，而且品質極好，含有豐富的礦物質和微量元素，水溫一般在攝氏48－50度之間，最高的達54度，屬於中溫溫泉。泉水呈淡黃色，「蒸如坐暖室，從石隙之。沙沸泡起滾滾上，熱如釜。」具有洗浴、休閒、健身、醫療等多種功效。如碧桂園鳳凰溫泉，三江森林溫泉，楚天瑤池溫泉，山湖溫泉，春泉莊，瑤池溫泉等，各有不同的特色。

特色溫泉，必搭特色美食。非遺美食「通山包坨」，被文人墨客稱之為「紅薯幻化的精靈」。以紅薯澱粉為皮，多種食材為餡心，有著團圓、吉祥的美好的寓意。還有通山大畈麻餅，崇陽小麻花，通城麥市乾子，崇陽雷竹筍等，好吃的教人停不下口。

溫泉 茶葉

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