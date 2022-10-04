湖北咸寧／中華古瑤第一村 江南天然藥庫 崇陽商代銅鼓 碩果僅存

湘鄂交界、幕阜山餘脈藥姑山北麓的中華古瑤第一村，融合古瑤文化、楚漢文化、中醫藥文化、自然風光、民俗風情於一體，的風景名勝區。因明代李時珍在此採藥時， 留下「藥姑山上百草全，只差甘草與黃連」句，因而有「江南天然藥庫」美譽。

崇陽銅鼓，大陸僅存的商代獸面紋青銅鼓。圖／本報湖北咸寧傳真 中華古瑤第一村，獨特的葉岩片石地貌，為古瑤民在此形成壘石文化集群，提供了有利條件，為研究古三苗族群在此由蠻到瑤，形成單一民族，提供了實物證據，具有極高的歷史和文化價值，是全球三百多萬瑤胞的精神家園。

大山深處瑤寨美。中華古瑤第一村景區，有藥姑瑤池、李將軍廟、濕地遊園、生態農業觀光、瑤望千年廣場、古瑤文化陳列館、瑤鄉古街、瑤鄉藥谷、藥用植物園、東璧聽溪、六疊泉、一線天瀑布等主要景點，是湖北省瑤文化之鄉，以及湖北省拍打舞藝術之鄉。

1977年，崇陽縣白霓鎮四位農民，在洪水沖刷過後的岸邊，發現一面銅鼓。考古學家研究後，認為它屬於商代晚期，是中國大陸僅存的商代獸面紋青銅鼓，距今已有3000多年的歷史。出土後，崇陽銅鼓曾入選「中華文物精品展展品」，曾在美國、英國、法國、日本等40多個國家和地區巡展，還曾在2008年北京奧運會、2010年上海世博會展出，現藏於湖北省博物館。