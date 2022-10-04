聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖北咸寧／中華古瑤第一村 江南天然藥庫 崇陽商代銅鼓 碩果僅存

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
中華古瑤第一村 圖／本報湖北咸寧傳真
中華古瑤第一村 圖／本報湖北咸寧傳真

湘鄂交界、幕阜山餘脈藥姑山北麓的中華古瑤第一村，融合古瑤文化、楚漢文化、中醫藥文化、自然風光、民俗風情於一體，的風景名勝區。因明代李時珍在此採藥時， 留下「藥姑山上百草全，只差甘草與黃連」句，因而有「江南天然藥庫」美譽。

崇陽銅鼓，大陸僅存的商代獸面紋青銅鼓。圖／本報湖北咸寧傳真
崇陽銅鼓，大陸僅存的商代獸面紋青銅鼓。圖／本報湖北咸寧傳真
中華古瑤第一村，獨特的葉岩片石地貌，為古瑤民在此形成壘石文化集群，提供了有利條件，為研究古三苗族群在此由蠻到瑤，形成單一民族，提供了實物證據，具有極高的歷史和文化價值，是全球三百多萬瑤胞的精神家園。

大山深處瑤寨美。中華古瑤第一村景區，有藥姑瑤池、李將軍廟、濕地遊園、生態農業觀光、瑤望千年廣場、古瑤文化陳列館、瑤鄉古街、瑤鄉藥谷、藥用植物園、東璧聽溪、六疊泉、一線天瀑布等主要景點，是湖北省瑤文化之鄉，以及湖北省拍打舞藝術之鄉。

1977年，崇陽縣白霓鎮四位農民，在洪水沖刷過後的岸邊，發現一面銅鼓。考古學家研究後，認為它屬於商代晚期，是中國大陸僅存的商代獸面紋青銅鼓，距今已有3000多年的歷史。出土後，崇陽銅鼓曾入選「中華文物精品展展品」，曾在美國、英國、法國、日本等40多個國家和地區巡展，還曾在2008年北京奧運會、2010年上海世博會展出，現藏於湖北省博物館。

濕地 北京 農民

延伸閱讀

迄今歐亞內陸最完整！大陸湖北發現「直立人」頭骨化石

湖南80%縣市特旱！湘江魚曬乾 洞庭湖水位降至20米以下

湖北自建房外牆垮塌！砸中巴士站多人 路人：有人動彈不得

昆山辦3活動 促進與台灣交流

相關新聞

大陸綜藝節目模式 進軍西班牙

根據上海廣播電視台消息，由東方衛視原創的電視音樂綜藝節目《我們的歌》的製作模式受到國際市場青睞，根據這一節目模式製作的西...

武漢地鐵線路 十年增400公里

大陸十一假期，不少市民、遊客專程來到武漢地鐵5號線司門口黃鶴樓站，在車站出入口拍攝與黃鶴樓同框圖。獨特的地理位置，加之節...

陸鐵路昨運送旅客575萬人次

據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，10月3日，預計發送旅客575萬人次，計畫開行旅客列車7858列。10月2日...

湖北咸寧／碧湖千島 陸水湖 三湖連江 景色醉人

咸寧陸水湖，因三國東吳名將陸遜在此駐軍而得名；湖中800多個島嶼星羅棋布，被譽為「咸寧的千島湖」

湖北咸寧／中華古瑤第一村 江南天然藥庫 崇陽商代銅鼓 碩果僅存

湘鄂交界、幕阜山餘脈藥姑山北麓的中華古瑤第一村，融合古瑤文化、楚漢文化、中醫藥文化、自然風光、民俗風情於一體，的風景名勝...

湖北咸寧／香城泉都 沐溫泉 薯美食

咸寧地處長江之濱、湖北之南，地名源自《易經》「首出庶物，萬國咸寧」，素有「香城泉都」美譽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。