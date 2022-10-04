湖北咸寧／碧湖千島 陸水湖 三湖連江 景色醉人

咸寧陸水湖，因三國東吳名將陸遜在此駐軍而得名；湖中800多個島嶼星羅棋布，被譽為「咸寧的千島湖」。

陸水湖文豐史悠，風景秀麗，碧湖千島。濱水棧道連接逍遙的三個島嶼，沿水岸蜿蜒而行，結合賞魚、戲魚，步移景異，趣味多樣。生態良好，群山環抱，層巒疊嶂，櫻花爛漫；水質澄明碧透，水上碧波蕩漾，魚舟輕發，頗有「人行明鏡中，鳥度屏風裡」的意味。

咸寧的千島湖：陸水湖。圖／本報湖北咸寧傳真

陸水湖以山幽、林綠、水清、島秀著稱，有著優美的自然風光和歷史悠久的楚文化。整個陸水湖中800多個島嶼，最大的島有100多公頃，最小的如一葉扁舟。湖南岸的雪峰山上，林豐竹茂，十分適合避暑消閒。

碧水長天，漁舟輕發陸水湖圖／本報湖北咸寧傳真

三湖連江景區，位於嘉魚縣，是湖北省境內最大的平原水庫之一， 由白湖、梅懈湖和小湖三個天然湖連通組成，又通過涵閘引蓄江水，因名三湖連江」。由馬鞍山－金蝦湖、梅澥湖－牛頭山、白湖－白雲山組成了「三湖三山」的獨特景觀。登山俯視，長江如帶，田疇如畫， 三湖連江， 碧波似玉，像璀璨的明珠灑落在嘉魚縣城周圍，成就了嘉魚「江水抱縣城，三湖連長江，水繞青山轉，城在水一方」山水園林城的美譽。