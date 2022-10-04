湖北咸寧／道教名山 鍾靈毓秀 九宮山

「匡廬天下秀，鍾靈數九宮。」湖北省東南部咸寧市通山縣境內，幕阜山脈中段，有座九宮山，開山道祖為張道清。張道清於南宋淳熙年間，手捧皇上聖旨，在九宮山興壇設教，建起三宮十二院，使九宮山成為全國五大道教名山之一。現在，九宮山是長江中下游地區植被保存最複雜珍貴、最原始完整的區域，是國家級自然保護區、國家地質公園，風景名勝區。

九宮山露營區圖／本報湖北咸寧傳真

九宮山總面積1 9 6 平方公里。據《太平御覽》記載：「晉安王兄弟九人建九宮於此，遂以為名。」《太平御覽》記載，南北朝時，南陳陳文帝的第二個兒子陳伯恭曾率領兄弟九人，為避戰亂，在山上建了九座行宮，分別為混元宮、八卦宮、青龍宮、白虎宮、鬥姥宮、無為宮、三清宮、七真宮、移花宮，後人因此稱為九宮山。此山最高峰老崖尖，又稱老鴉尖，海拔1656.6公尺，為「鄂南第一高峰」。

九宮山是道教名山，是長江中下游地區植被保存最複雜珍貴、最原始完整的區域。圖／本報湖北咸寧傳真

九宮山是燕山運動時期形成的褶皺斷層山地，屬斷層山地形的古冰川地貌，因而形成奇峰聳立，幽谷縱橫，泉瀑奔湧，飛雲蕩霧的奇異景觀。古木參天、竹林似海，匯奇松、秀竹、怪石、雲海、溫泉、瀑布於一體，既有江南山峰的奇秀，又具有塞北嶺岳的雄偉。春可賞花、夏可避暑、秋可觀景、冬可滑雪。尤其是夏季，最高氣溫不超過30℃，7月日平均氣溫22.1℃，可謂一日三季，午前如春，午後如秋，夜如初冬，被譽為武漢城市圈中的「夏都」。

乘登山覽車遊九宮山圖／本報湖北咸寧傳真

一山藏兩教，佛道競爭輝。九宮山道教距今已有1400多年的歷史，南宋年間，成為與華山、嶗山等齊名的全國五大道場之一，古建築真君石殿至保存完好。肅穆莊嚴的無量壽禪寺，現為鄂東南規模最大的高山佛教建築群，香火旺盛，朝拜者眾。

經過多年的保護和開發，九宮山景區現已形成了銀河谷、十八潭、雲中湖、銅鼓包、石龍峽、闖王陵、森林公園等七大遊覽區；雲中湖至石龍峽索道，是鄂東南第一條山地旅遊觀光索道。