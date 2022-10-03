大陸十一假期 當地及周邊遊訂單較中秋翻倍

大陸「十一」假期出行需求明顯釋放，多地景區已約滿，或達到疫情期間規定的承載量上限。幾個平台數據顯示，假期首日，整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%。

據澎湃新聞報導，上周六（1日）至周二（4日），北京故宮博物館的門票已約滿，5日尚有門票可訂。蘇州博物館本館7天假期的門票均已售罄，一直到周六（8日）才有可購門票。蘇州博物館西館（含探索體驗館）則連下周日（9日）均已約滿。

據北京玉渡山風景區官微周日消息，玉渡山風景區按照單日最大承載量的75%進行限流開放。10月2日預約人數已達疫情期間規定承載量上限。

黃山風景區周日門票預約數量已達最大承載量，按照限量、預約、錯峰要求，停止預約。按之前公告，黃山風景區2022年「十一」黃金周日接待遊客最大承載量控制在2.5萬人以內。

飛豬數據顯示，「十一」假期前兩日，高星酒店訂單量較中秋假期前兩日增長超60%，「酒店+餐飲」、「酒店+景點門票」、「酒店+SPA」等「酒店+X」類多元化組合商品的購買人次增長超50%。分區域看，浙江、江蘇、上海、福建、廣東、重慶、湖南等省份酒店預訂增速較快。