聽新聞
test
0:00 / 0:00
前煙台書記傅明先 任浙江省紀委書記
在十九屆中央紀委七次全會前夕，中共紀檢系統高層持續調整。日前卸任山東省委常委、煙台市委書記的傅明先，已擔任浙江省委常委、省紀委書記。
據浙江省紀委監委網站消息，浙江省委常委、省紀委書記傅明先10月1日赴中共誕生地-嘉興南湖，瞻仰紅船，重溫「紅船精神」，參觀南湖革命紀念館等。
上述官方信息顯示，傅明先現已擔任浙江省委常委、省紀委書記。
山東省委組織部9月29日晚發佈消息稱，中共中央日前批准，傅明先不再擔任山東省委常委、委員職務，另有任用。
據公開資料，現年58歲的傅明先是山東青島人，早年在青島市工作，曾任李滄區區長、區委書記，2013年5月調任濟寧市委副書記，2016年2月當選濟寧市市長，2018年4月任濟寧市委書記。
去年2月，傅明先任山東省副省長、煙台市委書記，今年6月躋身山東省委常委，並繼續兼任煙台市委書記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言