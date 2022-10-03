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前煙台書記傅明先 任浙江省紀委書記

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日前卸任山東省委常委、煙台市委書記的傅明先，已擔任浙江省委常委、省紀委書記。（微博照片）
日前卸任山東省委常委、煙台市委書記的傅明先，已擔任浙江省委常委、省紀委書記。（微博照片）

在十九屆中央紀委七次全會前夕，中共紀檢系統高層持續調整。日前卸任山東省委常委、煙台市委書記的傅明先，已擔任浙江省委常委、省紀委書記。

據浙江省紀委監委網站消息，浙江省委常委、省紀委書記傅明先10月1日赴中共誕生地-嘉興南湖，瞻仰紅船，重溫「紅船精神」，參觀南湖革命紀念館等。

上述官方信息顯示，傅明先現已擔任浙江省委常委、省紀委書記。

山東省委組織部9月29日晚發佈消息稱，中共中央日前批准，傅明先不再擔任山東省委常委、委員職務，另有任用。

據公開資料，現年58歲的傅明先是山東青島人，早年在青島市工作，曾任李滄區區長、區委書記，2013年5月調任濟寧市委副書記，2016年2月當選濟寧市市長，2018年4月任濟寧市委書記。

去年2月，傅明先任山東省副省長、煙台市委書記，今年6月躋身山東省委常委，並繼續兼任煙台市委書記。

中共

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