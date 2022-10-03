前煙台書記傅明先 任浙江省紀委書記

中國大陸浙江省一名高姓女子長年打拚做生意，存下不少積蓄，她聽朋友介紹吉林銀行大連分行的存款利率較佳，於是在該分行辦理1千萬人民幣（約4480萬台幣）的一年定期存款，未料3天後查看竟然「全都沒了」，不只

2022-10-03 15:07