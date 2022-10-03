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大陸男星獲金掃帚獎「最令人失望導演」 發文砲轟流程：想噁心誰？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被評為第13屆中國電影金掃帚獎「最令人失望導演」的包貝爾。圖／取自搜狐網
被評為第13屆中國電影金掃帚獎「最令人失望導演」的包貝爾。圖／取自搜狐網

宛如美國的「金酸梅獎」，大陸也有「金掃帚獎」，每年頒給最糟的大陸國產電影。10月3日，大陸導演包貝爾在朋友圈發文，用看似禮貌的語氣質問「金掃帚獎」主辦人程青松，為何把金掃帚獎頒給自己，同時對整個評選流程提出質疑，字裡行間都流露著不滿的情緒。

據搜狐新聞，在今年7月27日，程青松曾發文，稱包貝爾憑藉《陽光姐妹淘》，被評為第13屆中國電影金掃帚獎「最令人失望導演」。

隨後又發出了一段由一位叫「李寧」的人撰寫的評語，稱該影片涉嫌抄襲南韓和日本的影視作品，但是抄又抄不好，幾乎照搬了原作的故事框架，卻和本土社會不符，缺乏對女性情感世界的深入挖掘，關於故事情節，喜劇老梗過時，煽情配樂堆砌，浮躁且空洞，毫無翻拍意義，最後他以「導演有門檻，入行需謹慎」作為結束語。

包貝爾對於自己獲得該獎項做出了回應，他上來就是一陣道歉，但是他把自己罵過的關於程青鬆的話進行了提煉，又重複了一遍，自稱還願意當面道歉。

隨後他詢問了一些評選流程問題，比如評委會有幾人，是否為實名制投票？他的票數是多少，還是說程青松一個人說了算？想噁心誰就噁心誰？包貝爾還詢問這個撰稿的李寧是哪個李寧，他希望程青松能給出回應，讓自己輸得心服口服。

報導稱，程青松是金掃帚獎創辦人，目前微博是被禁言狀態，無法給予回應。

回歸電影本身，包貝爾導演的《陽光姐妹淘》怎麼樣呢？在大陸豆瓣評分僅為4.4分，很低。

而南韓原版的《陽光姐妹淘》豆瓣評分則高達8.8分，位居豆瓣電影Top250行列中的第145名，堪稱佳作。如此一比較，包貝爾正好打了一個半折。

其實不光是《陽光姐妹淘》，包貝爾與文章合作的《胖子行動隊》也被評過「金掃帚獎最令人失望導演處女座」，程青松就曾藉「包文婧回應怕孫怡愛上包貝爾」的話題嘲諷過。

其實不光是《陽光姐妹淘》，包貝爾與文章合作的《胖子行動隊》也被評過「金掃帚獎最令人失望導演處女座」，程青松就曾藉「包文婧回應怕孫怡愛上包貝爾」的話題嘲諷過。

中國電影金掃帚獎已經成為導演、編劇和演員的噩夢，畢竟這是一個很不光彩的獎項。電影工作者更多的則是對他們敬而遠之。

相比於包貝爾的態度，王寶強則是更加謙虛，王寶強曾在2018年3月底在北京舉辦的第9屆「金掃帚獎」頒獎典禮，他說：「其實我覺得自己能夠站在這裡還是挺榮幸的，我也知道「金掃帚」不是一個很光彩的獎項，大家也都知道，但是它可以鞭策你進步。」

電影 北京

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