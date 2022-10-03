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4480萬放定存⋯3天後「餘額變0」 銀行鬼打牆：2099年再還妳

聯合新聞網／ 綜合報導
儲蓄示意圖。 圖／ingimage
儲蓄示意圖。 圖／ingimage

中國大陸浙江省一名高姓女子長年打拚做生意，存下不少積蓄，她聽朋友介紹吉林銀行大連分行的存款利率較佳，於是在該分行辦理1千萬人民幣（約4480萬台幣）的一年定期存款，未料3天後查看竟然「全都沒了」，不只存款餘額顯示為0，還需等到2099年才能解定存

根據《網易新聞》報導，高女聽信友人「特定銀行的存款利率比其他銀行高一些」的說法，於2017年將1千萬人民幣存進吉林銀行大連分行，辦理為期一年的定存儲蓄

未料，就在辦完定存手續的幾天後，她上網查詢自己的銀行帳戶，竟然發現她的千萬存款帳戶「被凍結」了，可用餘額顯示為0，且需等到2099年才能拿回，這讓高女氣憤不已，立刻回到該分行問個清楚。

行員告訴她，因為她簽辦質押擔保【質押擔保】質押擔保是債務的一種擔保方式。借款人可利用銀行存款單或債券等權利憑證作為擔保品交給貸款銀行保管，若借款人無力還款時，貸款銀行即可處分擔保品作償還本息及罰息。，不到規定期限到期是無法解凍定存的。行員表示在高女存款後的第3天，一家銀行公證處通知該分行「高女簽訂了一份質押擔保委託書」，意即委託銀行可將該筆1千萬存單當作質押，放貸給大連的一家房產公司，且已通過公證，銀行隨即放款給該房產公司997萬人民幣（約4466萬台幣）的貸款。換言之，若該房產公司無法償還貸款，高女的1千萬存款就要被用於償還貸款。

銀行不斷鬼打牆向高女解釋原因，但始終未告知到底為什麼她的錢會被拿去替人擔保。高女直言根本沒接觸過該房產公司，且不解為何銀行放款時沒有先向她求證？高女事後透過銀行牽線下見到該房產公司負責人唐先生，對方也覺得莫名其妙，表示不知情委託書的問題，當時只是根據銀行通知才辦理貸款。

針對此事，中國銀行監督委員會大連監管局表示已受理處理此案件，認為吉林銀行大連分行存在「違規將儲戶定存為他人貸款提供質押擔保」的情況，承諾若情事屬實會予以懲處。高女自身也已向警方報案，表示會通過法律途徑維護自身權益。

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