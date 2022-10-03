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河北石家莊平山縣 凌晨發生4.3級地震

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3日凌晨，河北石家莊平山縣發生4.3級地震。(央視截圖)
3日凌晨，河北石家莊平山縣發生4.3級地震。(央視截圖)

河北省石家莊市平山縣星期一（10月3日）凌晨發生4.3級地震，河北省政府隨即啟動省地震災害IV級應急響應。

綜合北京日報客戶端和《新京報》報道，據中國地震臺網測定，10月3日凌晨1時49分在河北石家莊市平山縣發生4.3級地震，震源深度10公里，震中位於北緯38.35度，東經113.73度。

據河北省應急管理官微消息，震中位於平山縣小覺鎮南5公里、平山縣下口鎮東北11公里、平山縣下槐鎮西11公里，距平山縣城42公里、石家莊市城區74公里。

根據河北省地震應急預案規定，省政府決定自2022年10月3日凌晨4時20分起，啟動省地震災害IV級應急響應。

經石家莊地震監測中心站和石家莊市地震局瞭解，石家莊市震感較明顯，保定市、邢臺市個別地點有感。市區通訊、供電、交通道路狀況正常，暫未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

1970年以來，震中50公里範圍內發生4.0級地震一次，即1987年3月21日石家莊市平山縣4.0級地震（約46.1公里）。

另據北京鐵路通報，10月3日上午6時左右，經鐵路部門檢查確認，地震未對鐵路設備造成影響，臨時封閉的線路已開通，運行秩序已恢復。

地震 北京

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