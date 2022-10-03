河北石家莊平山縣 凌晨發生4.3級地震

「女性被害為何總是被移除熱搜？女人的命不是命嗎？」中國上海浦東新區9月22日，發生了一場駭人的割喉命案。一名女子被一男子當場割喉後倒於血泊之中，血濺街頭、場面相當怵目驚心。不久後男子遭上海市警方拘捕，然而，流傳於中國社群平台上的事發影片，卻皆在新浪微博等平台遭強制刪除，中國媒體的相關報導也遭下架。

2022-10-03 09:23