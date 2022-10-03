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雄忻高鐵開工 長342公里工期4.5年
大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）披露，1日，設計時速350公里、正線全長342公里的雄安新區至忻州高速鐵路（雄忻高鐵）正式開工建設。
中新社報導，國鐵集團介紹，雄忻高鐵是中國大陸八縱八橫高鐵網京昆通道的重要組成部分，線路東起京雄城際鐵路雄安站，向西經河北省雄安新區、保定市，至山西省忻州市，接入大同至西安高鐵忻州西站。
雄忻高鐵正線全長342公里，設計時速350公里，建設工期4.5年。
雄忻高鐵全線設雄安站、雄安城際站、小里站、保定東站、保定南站、唐縣站、望都北站、曲陽站、阜平站、五台山站、五台縣站、定襄北站、忻州西站等13座車站。
其中，雄安城際站等9座車站為新建車站，保定東站為改擴建車站，雄安站、忻州西站為既有車站，小里站為預留建設車站。
雄忻高鐵穿越太行山區，沿線隧道眾多，全線橋隧佔比達88%，其中位於河北省保定市阜平縣的大光岩隧道是全線控制性工程，阜平隧道等4座10公里以上的特長隧道為全線重難點工程。
國鐵集團表示，雄忻高鐵東連京雄城際鐵路、在建的雄安新區至商丘高鐵，中連京廣高鐵、天津至保定高鐵，西接大同至西安高鐵，路網地位十分重要。
項目建成後，將進一步完善京津冀地區鐵路網結構，極大便利沿線民眾出行，促進沿線經濟社會發展，對更好服務京津冀協同發展戰略實施，具有十分重要的意義。
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