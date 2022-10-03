長三角再次攜手 推進一卡通共享

大陸長三角再次攜手立法，9月下旬，上海、江蘇、浙江、安徽三省一市人大常委會分別審議通過《推進長三角區域社會保障卡居民服務一卡通規定》，四地的規定在主要條款、基本格式上保持一致，均自2022年10月1日起施行，為長三角區域建立以社會保障卡為載體的居民服務一卡通、促進基本公共服務便利共享提供法治保障。

新華社報導，據介紹，全面推進長三角居民服務一卡通，就是要在長三角區域內，以社會保障卡作為載體，率先在交通出行、旅遊觀光、文化體驗以及社會保障、醫療衛生、金融服務等領域實現一卡多用、跨省通用。

規定明確了長三角一卡通功能定位、工作目標和基本原則，規定長三角區域社會保障卡持卡人可以在基本公共服務各領域，享受相應便利服務。

同時，規定明確長三角一卡通協同推進工作機制，要求依託大陸全國一體化政務服務平台和社會保障卡服務平台，以及長三角區域合作機制，利用長三角區域「一網通辦」數據共享交換，實現社會保障卡居民服務一卡通跨省業務數據共享交換和數據標準統一互認，統一長三角一卡通應用場景，實現應用互通、證照互認。

規定特別強調在方便居民使用社會保障卡的同時，相關部門和單位應當對服務管理中獲取的個人隱私、個人信息、商業秘密等數據依法採取保護措施，不得違法使用或者洩露。

長三角三省一市人大常委會表示，將堅持長三角以社會保障卡為載體的居民服務一卡通線上線下場景融合發展，推動長三角一卡通「多卡集成、多碼融合、一碼通用」，更有效促進跨區域居民服務一體化便利共享，以高質量立法護航長三角區域高質量一體化發展。