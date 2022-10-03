北京遊園賞景 樂享綠色金秋

10月金秋長假，北京市各公園風景區相繼推出花卉展覽、文化遊覽、科普教育等34項別具特色的線上線下活動。市民們紛紛走進公園，充分享受北京生態建設帶來的綠色福祉。

金秋時節，正是賞花季。遊人來到頤和園的仁壽殿和德和園等主要景點，欣賞精品桂花，仿佛置身於江南之秋。中山公園蕙芳園舉辦「四季飄香」秋季蘭展，中山公園的唐花塢展出海棠、蘋果等觀果盆栽，以及特色花期控制植物碧桃、梅花、西府海棠等，也吸引了眾多市民遊客。在中國國家植物園（北園）和北京國際鮮花港，遊人正在觀賞多彩的秋季菊花。圓明園遺址公園也是花海斑斕，銀杏等彩葉樹種以及秋荷、蘆葦等，更是帶給遊人驚喜。

不僅金秋美景如畫，北京的園林美景中所蘊含深厚的古都文化，也吸引了許多市民。北海公園在畫舫齋和闡福寺舉辦的「百年瞬影北海老照片展」，景山公園展出的以北京古都風貌為主題的40幅繪畫作品，吸引了許多帶著孩子一起遊玩的市民。

各個公園舉辦的親子活動，更是吸引遊人主動參與。雙秀公園的驛站科普和植樹活動，讓小朋友們了解並踐行愛護自然的生態文明理念。

通州的城市綠心森林公園，長假期間舉辦歡樂水世界第二季活動，孩子們在無動力遊樂園玩秋千、蹺蹺板，充分體驗戲水垂釣的樂趣。延慶世園公園的斯巴達兒童賽，是一項面向4－14歲兒童的戶外障礙賽，鼓勵孩子們通過挑戰障礙去接觸大自然。南海子公園，舉辦木偶節和親子魔法節……。

在即將到來的重陽佳節，香山公園將在致遠齋舉辦文藝演出，遊客可製作重陽糕。紫竹院公園邀請民俗、詩詞、音樂和書法方面的四位老師，與遊客一起賞菊品糕、遍插茱萸。玉淵潭公園還將帶領老年遊客參觀濕地，開展蒲草手工和自然遊戲體驗等。萬壽公園為老年人帶來手工DIY、園藝體驗、健康養生講座等。