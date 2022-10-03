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跑酷、騎行… 陸新城市運動興起

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

今年十一小長假，在長沙工作的河南人林皓選擇了一個新穎的遊玩計畫。他組織20餘名騎行發燒友開展「建築騎觀」活動，在騎行中感受長沙古街、古建築文化魅力。

中新社報導，「步行太慢，開車太快，騎上單車遊覽一座城，才不會錯過美好風景。我們的騎行線路貫穿長沙潮宗街、都正街、賈誼故居、天心閣這些古街、古建築。」林皓說。

跑酷、陸衝、飛盤、騎行、皮划艇、腰旗橄欖球…這些刺激、時尚的新興運動正在大陸年輕人中快速風靡，且催生出旅遊新業態。

同程旅行發布的《2022十一假期旅行趨勢報告》顯示，飛盤、腰旗橄欖球、漿板、騎行、皮划艇等各類輕戶外運動成為年輕遊客群體關注的熱門體驗項目。攜程發布的2022年十一預測報告也顯示，近期飛盤、皮划艇、騎行一日遊產品的搜索熱度分別增長50%、74%和80%。

「很多城市結合自身旅遊特色在假期推出騎行主題線路。北京的騎友說，今年十一，當地旅行社就上線了胡同裡尋找京味兒、京劇尋根之旅的主題定製產品。」林皓說。

在長三角地區，新城市運動也成為民眾假期的休閒選擇。上海奉賢、青浦等目的地的「水上奇趣」之旅系列因含有皮划艇競技、龍舟團體比賽在驢媽媽旅遊網熱銷。「含有時尚運動的周邊遊產品，成高頻遊客新寵。今年十一，和熱門的皮划艇、飛盤等相關的旅遊產品訂單量同比去年提升20%以上。」驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示。

新城市運動正以多元、年輕、趣味的新姿態在大陸解鎖城市生活新方式，成為城市裡一種新生活潮流和新消費增長點。在各大社交平台上，飛盤、腰旗橄欖球、漿板等成為熱詞，還有各式玩法攻略。

專家表示，新城市運動興起，意味著更多人接觸和喜愛上運動型生活方式，也與各地推進宜居、宜遊、宜運動城市建設密不可分。新城市運動除帶動場館服務業、體育培訓業和體育用品製造業發展，也正借助互聯網開拓一條屬於體育產業的社群之路，將通過民間賽事IP化和競技遊戲化，進一步實現流量變現。

建築 體育

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