三星堆文化旅遊發展區 全球「集智」

三星堆文化旅遊發展區策規劃全球徵集新聞發布會，近日在四川德陽的廣漢三星堆博物館舉行。德陽市計畫投入資金1400萬元人民幣，面向全球徵集三星堆文化旅遊發展區策規劃（策劃與規劃），建設具有中國風、古蜀韻的世界級著名文化旅遊目的地。

三星堆被譽為「長江文明之源」。「世界第九大奇蹟」，與瑪雅文明、古埃及文明、古巴比倫文明共同鑄就了神奇的北緯30度。從1929年露出冰山一角，揭開神秘面紗；到1986年「一醒驚天下」，兩大祭祀坑相繼出土大量器形獨特的精美文物，引起海內外學術界高度重視；再到2019年新一輪考古發掘以來，出土完整金面具、銅扭頭跪坐人像等重要文物共計13000餘件。

據了解，此次徵集的具體時間安排分為兩個階段進行，第一階段為公開報名、方案編制及專家評審階段，第二階段為行政評審階段。其中，2022年10月1日發布正式公告並接受報名，資料提交截止時間為2022年10月15日17時。2023年1月，評選委員會對遞交的成果檔進行評定。對於專家評審的前3名優秀設計方案，分別給予200萬元獎金；對最終通過行政評審的1個方案，再給予800萬元獎勵。

德陽市副市長陳天航介紹說，三星堆文化旅遊發展區，旨在以毗鄰的鴨子河、三星堆博物館及三星堆國家考古遺址公園為本底，以三星堆文化為核心，以三星堆形象為品牌，構建「文化+旅遊+商業+N」的多元化複合型旅遊產業體系。