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恐怖情人！失戀男持刀威脅要前女友復合 最終下場慘了

香港01／ 撰文：李納德
失戀男去到前女友工作地點，要求復合不果便拿刀威脅要自殘。（微博圖片）
失戀男去到前女友工作地點，要求復合不果便拿刀威脅要自殘。（微博圖片）

愛情路上最怕遇到恐怖情人！四川有大叔和女友分手後遲遲放不下，到前女友工作地點復合不果，一氣下拿出刃首，要求女方馬上和他復合，否則要自殘，聲言「我活著都沒意思」。女友見他用刀想割手腕便即時報警，民警趕到後成功奪去他的刃首再撲倒制伏，最後他復合不成，反而要受到警方行政處罰。

陸媒報導，四川渠縣有名恐怖情人，竟以自殘方式威脅前女友復合。當地警方指，事發於9月20日凌晨1時，48歲的歐姓男子持刀「復合」，到渠江街道內拿刀威脅前女友，女友見他突然想以刀割自己手腕，嚇到立馬報警。

警方到場發現男子仍手持匕首，刀鋒對著自己的頭部，反覆威脅前女友，「你要是不跟我在一起，我活著都沒意思」。民警即場勸說分散他注意力，最後趁其不備奪去他手中匕首，再撲過去將歐男制伏，事件中的男女都沒有受傷。

警方調查後發現，歐男和報警的41歲李女的確曾拍拖，後來因感情生變分手，惟歐男一直放不下且對前女友糾纏不休。事發當日凌晨，歐男到李女的工作地點，死纏爛打要求復合，糾纏一輪後他氣得拿出匕首，威脅前女友答應復合，否則會即場自殘，李女無可奈何才報警。歐男目前正接受警方行政處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

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