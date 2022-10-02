大陸發布寒潮預警大降溫 多處一夜入冬 大降18度以上

廣東珠海一個商場日前發生令人震驚的一幕，一名7歲男童在玩耍期間將一名2歲幼兒推倒，幼兒的父親得知後怒髮衝冠，之後竟衝上前朝男童背部一腳飛踹，導致對方身體直接騰空，面部狠狠地撞到地面而受傷。事件引起眾怒，有網民認為僅僅因為小孩玩耍發生衝突，就上前毆打其他孩子，且出手如此重，性質十分惡劣，須嚴懲不怠。9月29日，警方通報，施暴的31歲男子吳某某已被行政拘留併罰款。

2022-10-02 12:21