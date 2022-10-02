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大陸發布寒潮預警大降溫 多處一夜入冬 大降18度以上

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸中央氣象台今天發布寒潮降溫預報。（中央氣象台）
大陸中央氣象台今天發布寒潮降溫預報。（中央氣象台）

大陸長江中下游與南方各省仍在38、39度高溫之際，大陸中央氣象台今天（2日）上午已發布寒潮藍色預警，今天傍晚起多處將大降溫，最近酷熱的河南、湖北、安徽等部分地區將一口氣降溫18度以上。

觀察者網報導，這是下半年首個寒潮警報，也是2010年以來最早發佈的寒潮警報（下半年），多地都有10多度以上的降溫。

大陸中央氣象台預報，受強冷空氣影響，10月2日14時至10月6日20時，中東部大部地區氣溫普遍下降8～12℃，內蒙古中東部、東北地區、陝西大部、山西南部、黃淮、江淮、湖南北部、江西北部、安徽南部、江蘇南部、浙江北部等地降溫12～16℃，

其中，內蒙古中部、黑龍江東部、吉林東部、河南南部、湖北、安徽中北部等地部分地區降溫幅度可達18℃以上。

6日至7日早晨，最低氣溫0℃線將位於華北北部、東北地區中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北北部、河南南部、山東南部一帶。

內蒙古 中東

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