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只因一句話...奶奶花1年親手製傳統鳳冠 兒媳：獨一無二很感動

香港01／ 撰文：孫聖然
甘肅奶奶為新抱親手縫製傳統鳳冠。（沸點視頻）
甘肅奶奶為新抱親手縫製傳統鳳冠。（沸點視頻）

大陸一段婆媳故事令不少人羨煞雙眼，兒媳無意間說了一句自己喜歡傳統婚禮服裝，竟令奶奶真的記在心上，並花費一年時間親手製作出一頂精美的傳統鳳冠。

據「沸點視頻」報導，來自甘肅天水的白女士介紹，自己無意間說出比較喜歡傳統婚禮後，奶奶便開始查閱各種資料並參考製作教程，準備為她手工製作一頂傳統鳳冠。

白女士續指，奶奶白天要上班只能抽空製作，因此她從買材料到製出成品陸陸續續花了一年的時間。她又說，自己看到成品後非常喜歡，並指沒想到自己一句無意提起的話被奶奶放在心上，很感謝她。

白女士還說，自己和老公從高中就是同學，再到大學、研究生畢業，兩個人相戀長達14年，後來終於修成正果。

網民：

「以後就是我兒媳婦就是把刀架我脖子上我也整不出來」。

「別說我當婆婆，我當親媽都做不出來」。

「可以傳家的程度」。

「結婚不單找對老公，婆婆也是很重要」。

「有愛的婆婆，如此用心將來家庭一定會很和睦的，祝福」。

甘肅奶奶為新抱親手縫製傳統鳳冠。（沸點視頻）
甘肅奶奶為新抱親手縫製傳統鳳冠。（沸點視頻）

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文章授權轉載自《香港01》

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