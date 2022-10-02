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7歲男童玩耍時推倒2歲幼兒 暴躁父怒衝上前一腳踢飛對方

香港01／ 撰文／陳進安
男童由於當時正專注前方的顯示屏，完全感受不到背後「殺氣騰騰」，加上吳男使出的力度極大，於是被踹的他整個身體直接騰空，手部也來不及反應過來作支撐，面部朝堅硬的地面狠狠砸去。（影片截圖）
男童由於當時正專注前方的顯示屏，完全感受不到背後「殺氣騰騰」，加上吳男使出的力度極大，於是被踹的他整個身體直接騰空，手部也來不及反應過來作支撐，面部朝堅硬的地面狠狠砸去。（影片截圖）

廣東珠海一個商場日前發生令人震驚的一幕，一名7歲男童在玩耍期間將一名2歲幼兒推倒，幼兒的父親得知後怒髮衝冠，之後竟衝上前朝男童背部一腳飛踹，導致對方身體直接騰空，面部狠狠地撞到地面而受傷。事件引起眾怒，有網民認為僅僅因為小孩玩耍發生衝突，就上前毆打其他孩子，且出手如此重，性質十分惡劣，須嚴懲不怠。9月29日，警方通報，施暴的31歲男子吳某某已被行政拘留併罰款。

網傳片段顯示，當時男童在推倒幼兒一事後，在過道上玩耍，與一名小女孩跟著顯示屏忘我地跳舞著，而在不遠處，幼兒的母親抱著自己的孩子安撫，並與孩子父親吳某某訴說孩子被推倒。

吳某某聽罷後怒不可遏，為了「懲罰」男童，竟二話不說，快速衝上前直接一腳將其狠狠踹飛。看到這一過程的女方期間想要阻攔，但手抱孩子的她還是沒能攔住，無奈看到事情的發生。

至於男童由於當時正專注前方的顯示屏，完全感受不到背後「殺氣騰騰」，加上吳男使出的力度極大，於是被踹的他整個身體直接騰空，手部也來不及反應過來作支撐，面部朝堅硬的地面狠狠砸去，令他痛得坐在地上嚎啕大哭。

更令人髮指的是，偷襲成功的吳某某事後若無其事，施施然地與家人徑直離去，對男童家長要求討說法的舉動不予理會，後者只能選擇報警。

據珠海市公安局香洲分局通報，事件發生於9月4日晚上8時許，接報後，民警立即趕到現場處置。經查，被踢的男童陳某某倒地後嘴部受傷，但無骨折，法醫鑑定其傷勢為輕微傷。經調查取證，公安機關已對毆打他人的吳某某依法作出行政拘留併罰款處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

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