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鄭州58歲自駕遊阿姨蘇敏：攢夠失望要結束35年婚姻

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電

河南省鄭州58歲自駕遊阿姨蘇敏，近日在個人微博發布了一條長文「行遠了、心野了、要離婚」，文中她解釋了想離婚的原因，還用「攢夠失望就離開」來總結自己長達35年的婚姻，引發網友熱議。

上遊新聞報導，蘇敏坦言這次回家已經和丈夫攤牌：「現在我們和離婚沒什麼區別，我基本在外面，互不聯繫、互不干涉。之前就希望這次回家能有個了斷，我們都把話說開了，他知道我不會堅持過下去了，但他不願離婚。反正我也不打算第二次結婚，現在弄的話還要涉及財產分割等問題，比較麻煩。他不願意（離婚）就暫時擱那兒吧，到了時間真的有需要的話，我想盡辦法也會去做。」

蘇敏說：「現在的情況是（離婚）不好弄，因為我的結婚證丟失了，要想離婚的話還要去重新補辦結婚證，但是對方（蘇敏丈夫）又不配合去補辦，所以離婚的事暫時擱在那兒，回頭再想想有什麼好辦法。」

在蘇敏發文態度堅決表達要離婚後，收到了不少網友的祝福，對此她表達了感激之情。回顧過去的點點滴滴，蘇敏認為：「在我剛上路的時候，我想成為一個自給自足的老人。為了這個目標我也一直在努力，做自媒體人相當不易，人家睡覺的時候，我在學習剪視頻；人家到景區玩的時候，我在拍視頻。不過這些努力都很值得，自己掙錢自己花我很滿意。回家之前，我也曾幻想他（蘇敏丈夫）能改變，態度好一點，但是他還和以前一樣（堅持留在原地，堅持打壓與否定），所以我沒有什麼幻想了，可能我更適合在路上生活吧。」

在老家待了兩周仍然無法解決離婚問題後，蘇敏又再次踏上征程，9月28日抵達了河北廊坊，她透露自己這次的目標是增駕：「我想趁著腦筋還靈活，身體還不錯再考一個C6駕照，到時候加個拖掛，在路上試試自己的能力。要是用不了也不怕，技多不壓身嘛。」

談到未來，蘇敏表示：「最近一個月不想再跑了，在這裡（廊坊）把駕照考上了。以後我會繼續出發，往南去。」

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