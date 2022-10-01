四川賣魚西施：不靠美貌靠雙手 每天處理百餘斤魚

四川隆昌賣魚女子、95後小玥（化名）曾因嫻熟的殺魚動作和較高的顏值，被不少網友稱作「賣魚西施」，登上網路平台熱搜榜首。她也被質疑過「炒作」，甚至有網友扒出她的「黑歷史」，近日，小玥在直播時稱，「美貌不值一提，永遠得靠雙手打拚」。

綜合媒體報導，小玥表示，她來自一個普通家庭，曾在外打工，去年10月返鄉幫父母賣魚殺魚，一般每天需要處理百餘斤魚。今年4月份，她開始做短視頻開直播，只是為了多一份收入，努力讓家人過得更好。她堅稱自己並無專業團隊包裝炒作，有的只是家人的幫助和支持。

有商戶證實，小玥的父母在市場賣魚已經有近10年時間，前幾年，逢年過節忙不過來時，小玥也會回來幫忙，那個時候就會殺魚。

但有網友扒出小玥曾經開設過三個短視頻帳號，有的帳號因「擦邊」而中斷直播，有的帳號穿著黑絲做飯，這與「賣魚西施」的人設大相徑庭。她自稱網傳內容嚴重不實，遭遇網絡暴力，為此報警。

面對外界的質疑，小玥回應：「我就殺個魚，就說我靠外表，我還是（自己）動手哦，都被說成這個樣子，所以美貌不值一提，永遠得靠雙手。」她還勸觀看直播的網友不要刷太貴重的禮物，稱「大家賺錢都不容易」。

最後，她樂觀地表示自己不會在意別人的眼光，「不管生活中有什困難，繼續笑著走下去就好了，誰都會有委屈，不要有太多抱怨，埋頭苦幹就好了。」

縱觀小玥的網紅之路，可以發現，她其實走過一段彎路，先後開設了「洋盼盼」「小小玥」「漁妹妹」三個帳號，分別對應的是PK主播、美食博主和賣魚妹妹。真正取得效果的是「漁妹妹」，這是源於生活的鏡頭，有真實勞動畫面支撐的流量。這恰恰說明玩虛的沒用，「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」。這個有趣的靈魂靠實力來支撐，如果徒有其表，就頂多紅一時。