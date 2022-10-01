高鐵沒賣衛生棉之後 衛生棉成了不可說的禁忌？

女性月經是正常的生理現象，但與眼淚、汗液本質並無不同的經血，卻惹來禁忌，變成讓女生恐慌、懷疑、不知所措甚至被羞辱的噩夢。一片「見不得人」的衛生棉背後，是多年來性教育的缺失，以及迄今無法成為普世價值、最基本的性別平權。

一位女乘客日前在高鐵上突來月經想買衛生棉，高鐵稱這是私人物品無法售賣，女乘客將此事分享到網上，希望高鐵能改善，昆明高鐵回應將探索統籌售賣衛生棉的可行性。但網上仍為此吵翻天。「高鐵不售賣衛生棉合理嗎」話題因此在微博閱讀量衝上3.6億。同時，衛生棉也甚至不見容於戲劇，讓不少人感嘆，衛生棉真的這麼「羞恥」嗎？

據梨視頻報導，2022年9月15日，這名女乘客在網上反映稱，她坐高鐵期間提前來例假，她想買衛生棉，高鐵乘務員告訴她「高鐵上從未賣過衛生棉」。她認為，這對生理期不穩定的女生來說不太友好。最後乘務員幫她找到一個，避免了尷尬。

高鐵上不賣 網民熱議

此文發布後，很快引發網民熱議，相關話題一度登上熱搜第一。9月16日，昆明高鐵表示，「高鐵理應滿足社會需要」，由各條線路根據自身情況，統籌評估售賣衛生棉一事。

在微博相關話題留言區，許多女性對此事深感共鳴：「有需要就應該售賣，這本來就是一個正常的事情」，「月經和衛生棉有什麼不好說的呢？本來就是應該售賣的必需品」，「這是公共服務」，「先把女人當作人吧，而不是主流的男權社會中的他者。女人在火車上需要衛生棉就像人在火車上需要衛生紙一樣正常、正當」。

另一邊，反對的聲音也此起彼伏。「今天需要衛生棉，明天需要內衣褲，這麼下去沒完了」，「應該由本人承擔的責任，卻要求高鐵以虧本為代價來為你抵消，這不就是巨嬰嗎」，「這種女的就是慣的」，「這麼重要的東西，首先自己要準備吧」，「男的剃鬚刀，高鐵也該隨時賣」。

國產戲劇 把它當禁忌

自媒體「獨立魚」對此發表評論指出，沒想到2022年，衛生棉還是如此「敏感」的話題。而更離譜的是，不僅僅是高鐵，國產戲劇也把「衛生棉」三個字當成了禁忌。

女性群像劇「她們的名字」中，所有提及衛生棉的台詞，都被後期配音改成了卸妝棉；電視劇「東八區的先生們」直接稱月經現象為「萬年流血不死」；「盜墓筆記之怒海潛沙&秦嶺神樹」中將月經導致的情緒波動與「神經病」畫等號；「破產姐妹」中的餐廳老闆Han，看到衛生棉條時甚至要用手遮擋…。

衛生棉本是普通的生理衛生用品，如今卻成了洪水猛獸，不可上檯面，不能示於人前。言語上的避諱只是一方面，行為上也處處躲藏。許多女生購買的衛生棉，被「貼心」地套上了見不得光的黑色塑料袋；女生之間借衛生棉的方式往往十分隱密，藏在袖子中傳遞，或是快速放進口袋裡；連衛生棉廣告都以「那幾天」、「不方便的時候」這種隱晦形容句取代月經。

隱晦字句 藏歧視女性

文中指出，這一切歸根結底還是對女性的歧視，社會共同築建的禁忌感，又讓歧視加深。太多人無法感同身受，女性想要爭取在高鐵上購買衛生棉的權利都十分艱難。其實，女性真正需要的，並不是高鐵上的那一片衛生棉，而是一些最基礎的尊重。

南方都市報曾報導，北京師範大學兒童性教育課題組在一篇文章中提到，能不能提供廉價的經期衛生用品，不僅是一個底層女性能不能健康、體面地度過經期這麼簡單，還關係到她們能否順利完成學業進入社會；能不能不受歧視地完成工作，能不能逃離家庭內部的暴力；甚至是能否帶著自己的孩子跳出世代貧困的輪迴。

性教育專家、賦權型性教育督導師王曉斌說，這些問題指向的除了物質匱乏和經濟短板，最根源的問題是性教育的缺失，以及由此帶來的羞恥感和污名感。「遇到這種性別的話題，爭吵是挺好的現象，在議論和討論過程中，往往也可以引起重視」。

有男性婚後才知怎麼用

「高鐵沒賣衛生棉」事件引來網戰。事實上，近年部分學校曾以發衛生棉給女學生，或是開性教育課讓男生學用衛生棉等方式，培養學生正確的性意識並學習尊重女性。但也有網民感嘆，長大後無論是自己或身邊親友，對有關衛生棉、兩性的知識以及對女性的尊重，似乎並未因此獲得太大的啟發或收穫。至今仍有男性稱直到結婚後才知道衛生棉是貼在內褲上使用的。

福建福州一小學課堂上，老師近日教學生如何使用衛生棉，男生舉手主動上台學習使用方法的視頻引發關注。據九派新聞、白鹿視頻報導，該課程肖老師表示，當天課程是給五年級的學生上關於衛生棉的實驗，通過倒水展示衛生棉是如何吸水的、衛生棉的內在原理是什麼、最後教授使用方法。

男生用不到不用學？

對此，有不少網民對男生上台實踐學習表示不理解，留言質疑「男生根本用不到，為什麼要學？」，「女生才該學吧」，「上課是需要的，但男生學用衛生棉大可不必」。

肖老師則認為，性教育課程是不分男女的，學校一直堅持根據不同年齡段去開展不同的性教育課程。「一年級上的出生教育，二年級上的是防性侵，三年級是和網絡相關的知識，四年級是青春的生理變化，五年級引入月經、衛生棉課程，六年級會有一些愛滋病的宣傳」。

老師：學習不分性別

肖老師並表示，對於老師而言，性教育就是一個知識點，學習沒有性別之分。衛生棉的學習不僅是和女生相關，跟男生也是有關係的，男生了解後會更加尊重女性。「我們班的男生在學習時主動把媽媽的衛生棉帶來做實驗，剩下的還放在班上拿給緊急需要的女生」。

對於這堂特別的衛生棉教育課，有大批網民贊同：「支持！正常生理知識就應該普及而不是迴避」，「真棒，我看見了一種進步」，「這樣好，男孩子不會覺得神祕，不容易出問題；女孩子也不會覺得尷尬，這本來就是正常生理現象」，「希望全國推廣」。

也有網民分享了自己的經驗：「80後、90後絕大部分的生理衛生課都是自習的吧…」，「上小學初中時經常有女生突然來例假不知所措，有的還被人嘲笑哭著回家了。科普這些真的很重要」，「非常羞愧，作為20多歲的男生今天才知道原來衛生棉是貼褲子上的，性教育急需普及」，「我結婚後才知道，這個是貼在內褲上的」。

此外，早在2013年就有報導稱學校對女學生發放衛生棉。華聲在線報導，重慶市江北區當年向全區65所學校的六年級女生以及20所中學的初一年級女生共約五、六千人，同步發放衛生巾與青春期健康教育讀本，用意為「這是青春期健康教育的一部分，目的在於教導孩子們怎樣保護自己的身體」。

「我上初中時就領到過學校發放的衛生棉。我覺得，正面的青春期教育、性教育，對孩子的成長是有益的」，一名江北區小學六年級女學生蕾蕾的媽媽說。單親爸爸吳先生也說，學校的做法，「幫了我的大忙」，化解了他向女兒講解青春期健康知識時的尷尬。但也有家長認為這種課程沒有必要。

青春教育課當正課上

對此，新華社當時引述重慶師範大學學前教育學院副教授胡朝陽認為，學校向六年級女學生發放衛生棉的做法是健康的，值得肯定和提倡，「需要注意的是，在發放衛生棉前，一定要先向學生們進行相關的青春期健康教育」，做正面的教育和正確的引導。

紅網當時評論指出，青春期教育不能止於發一次衛生棉。從發放衛生棉時男生哄笑和女生不好意思可以看出，男生的青春期教育不夠到位。真正的青春教育課應該像「正課」那樣認真上；家長也要充當好「第一任老師」的教育。