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「喪失理想信念、背棄初心使命」 陸聯通原總座李國華被開除黨籍

集微網／ 集微網
中央紀委國家監委對中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理、董事李國華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。新華網
中央紀委國家監委對中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理、董事李國華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。新華網

據中央紀委國家監委官微消息，日前，經中共中央批準，中央紀委國家監委對中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理、董事李國華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，李國華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，表裡不一，陽奉陰違，不落實中央巡眡整改要求，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款旅遊、收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織進行談話時不如實說明問題，任人唯親、任人唯利，在郵政系統任職期間嚴重破壞選人用人風氣；縱容、默許親屬利用本人職務影響謀取私利，違規向管理和服務對象放貸獲取大額回報；道德敗壞、家風不正，對家人失管失教；毫無紀法底線，「靠郵政吃郵政」，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權造成國有資產重大損失。

李國華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收歛、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予李國華開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

中共

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