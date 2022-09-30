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11名陸籍人士死於柬埔寨外海船難 調查：涉人口販賣

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
一艘載有41位中國大陸籍人士的船隻，22日在柬浦寨西港外海遇難，導致多人死亡，調查指出這涉及人口販賣。（圖／取自「浙江消防」微信公眾號）
一艘載有41位中國大陸籍人士的船隻，22日在柬浦寨西港外海遇難，導致多人死亡，調查指出這涉及人口販賣。（圖／取自「浙江消防」微信公眾號）

柬埔寨海域9月22日的一起船難，搭載的41名中國大陸籍人士，11名不幸身亡，另30人獲救。最新調查指出，這起沈船事件涉及人口販賣行為，柬埔寨警方已經抓捕1名中國大陸籍嫌犯潘某和6名柬籍嫌犯。

據「柬中時報」30日消息，西哈努克港發生涉中國大陸民眾沉船事故涉及人口販賣，在柬7名接應者被提控，另5名陸籍嫌疑人將被帶回中國大陸接受調查。

報導引述西哈努克省警察局局長尊那林向說法表示，沉船事故發生後，警方立刻展開調查行動，抓捕1名中國大陸籍嫌犯潘某和6名柬籍嫌犯。潘某（55歲）在西港從事海鮮和汽油買賣。6名柬籍嫌犯分別從事海鮮和汽油買賣、船舶載客，以及漁船工人。

經過調查後，柬埔寨警方已於29日將7人押往省初級法院，接受審訊。尊那林透露，在獲救的30名船上人員中，有5人涉嫌誘騙同胞從中國大陸偷渡來柬。5人分別為郭某（33歲）、林某（25歲）、王某（42歲）、朱某（37歲）、劉某（33歲）。柬警方已將5人移交給中共駐柬大使館，5人將被帶回中國大陸接受調查。

此前中共駐柬浦寨使館曾在23日發布通報稱，船上人員9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發布懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

柬埔寨

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