柬埔寨沉船事件11死 5名中國籍嫌犯涉人口販賣被調查

一艘載有41中國人的船隻9月22日在柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）附近海域沉沒。西港警方今（30）日表示，該起沉船事故涉及人口販賣，在柬的7名「接應者」被提控，另5名涉嫌誘騙同胞偷渡來柬的中國籍嫌犯則將被帶回中國大陸接受調查。

該艘船隻共搭載41名中國公民（包括3名女性）於9月22日沉沒，造成11人遇難，30人獲救。

封面新聞引述柬埔寨華文媒體《柬中時報》報導，西哈努克省警察局局長尊那林表示，沉船事故發生後，警方立刻展開調查行動，抓捕1名中國籍嫌犯潘某和6名柬籍嫌犯。經過調查後，警方29日將7人押往省初級法院，接受審訊。

尊那林透露，在獲救的30名船上人員中，有5人涉嫌誘騙同胞從中國偷渡來柬。柬警方已將5人移交給中國駐柬大使館，5人將被帶回中國大陸接受調查。

據西港統一指揮委員會稱，29日上午10時，越南海域上發現6具屍體。越南當局根據屍體現象，推斷是22日在西港海域發生沉船事故的船上人員。

據獲救人員稱，船上人員系9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。接通報後，駐柬使館高度重視，立即啟動應急工作機制並成立工作專班。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發佈懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

據了解，西港省內有許多科技園區有公司從事詐騙，並誘騙包括中國人在內的人員前往柬埔寨。

柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶在9月8日表示，柬埔寨發生的人口販賣日益趨向複雜，在8月有30名人員乘船從中國偷渡至西港被捕。他們沒有護照，只有裝滿衣服的背包，被人蛇誘騙來到柬埔寨，淪為人口販賣受害者。他坦言，柬當局「還不太清楚」這些犯罪形式。