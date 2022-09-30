「十一」將至 大陸多部門預告關注自然災害風險

大陸「十一」即將到來，對於假期間的自然災害風險，有多個部門進行會商後指出，需重點關注洪澇、風雹、地質災害、森林火災等災害的風險。

央視新聞報導，大陸國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局、林草局等部門近日召開會商會，對10月及「十一」期間自然災害風險形勢進行會商研判。

經綜合分析，10月可能有1、2個颱風登陸或顯著影響大陸；西北、華北、西南等部分地區洪澇災害風險較高；長江中下游地區乾旱將維持或發展；西北、西南等部分地區地質災害風險較高；江西、湖南等局地森林火險等級為極度危險。「十一」期間需重點關注洪澇、風雹、地質災害、森林火災等災害風險。

「十一」期間，據氣象部門預測，四川北部、陝西南部、華北南部、黃淮等地有強降雨，並伴有強對流天氣，引發洪澇、風雹和地質災害風險較高。福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州等局地森林火險等級高。此外，10月1日至6日大陸將自北向南出現一次大範圍大風降溫過程。

就洪水部分，官方提到10月山西、陝西北部、寧夏、甘肅東南部、雲南西部、四川西部、西藏東部等地降雨將偏多2至5成，上述地區局地強降水引發山洪災害和城市內澇風險較高。

而乾旱的部分，官方則認為，江蘇南部、安徽南部、浙江、上海、湖北中南部、湖南大部、江西大部、福建大部、重慶東部、貴州東部等地降水偏少2至5成；長江中下游地區降水偏少、氣溫偏高，乾旱恐將維持，可能影響秋冬種。