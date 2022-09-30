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呼北高速路 山西朔神段完工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

28日，大陸中鐵二十二局集團順利完成了段笏咀2號橋至東湖中橋的瀝青攤鋪工程，標誌著呼（和浩特）北（海）高速公路山西朔神段完工。這不僅為晉西北經濟發展提供有力支撐，也為中國大陸又一條南北大通道呼北高速公路建成通車創造了條件。

中新社報導，縱貫中國大陸南北的G59呼北高速公路是重點工程，起於內蒙古呼和浩特，途經內蒙古、山西、河南、湖北、湖南、廣西，止於廣西北海。其中，山西省朔城至神池段是呼北高速公路的重要組成部分，為兩地之間唯一一條高速公路，也是山西省高速公路網「4縱15橫33連」貫通西縱的重要路段。

據悉，呼北高速公路朔神段計劃年內正式通車，神池縣到朔州市的車程將由目前的1個半小時縮短至30分鐘。同時，這條高速公路從朔州城西穿城而過，開闢了朔州到太原的第二通道。

高速公路 內蒙古

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