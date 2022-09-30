海南十一假期預熱 酒店訂房回暖

大陸海南三亞蜈支洲島旅遊區日前開啟直播為國慶節前恢復營業預熱，三亞酒店預訂環比持續呈現回暖跡象。海南疫情漸趨消散，曾一度停擺的旅遊業將借十一假期回歸常態。

中新社報導，8月1日至9月27日，海南省累計報告感染者20748例，其中本土確診病例8629例，本土無症狀感染者12118例，境外輸入無症狀感染者1例。海南旅遊業按下暫停鍵。疫情過後，海南採取諸多措施提振旅遊業信心。

海南政府此前印發《海南省統籌疫情防控和經濟恢復提振行動方案》和《海南省穩經濟助企紓困發展特別措施(2.0版)》，海南省旅遊和文化廣電體育廳總規劃師周安偉表示，海南將通過舉辦宣傳推廣活動、發放總計1.5億元（人民幣，下同）旅遊消費券等方式吸引遊客回流，並在5000萬元旅遊企業紓困資金的基礎上追加1億元專項財政資金，幫助旅遊市場復甦。

海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長李輝衛近日率團參加第十屆澳門國際旅遊博覽會。這是海南0801疫情後的首次境外推廣交流活動，旨在加強海南旅文產品輸出，鞏固和提升海南在澳門乃至大灣區的客源市場，拓展海南疫後旅遊消費空間。

此次疫情最嚴重的三亞市27日起有序恢復常態化疫情防控管理，全面恢復各類生產生活秩序。據瞭解，三亞市在21日發布有序恢復旅遊景區開放營業的通告後，已陸續對提出開園申請的旅遊景區開展實地檢查，達到開園要求的景區恢復開放營業。據統計，十一節期間三亞恢復開園的旅遊景區達13家。

受疫情影響相對較小的海口市，中秋節期間已有旅遊景區陸續恢復營業。為吸引遊客，海口觀瀾湖電影公社在十一檔推出新的旅遊產品，提振消費者對旅遊市場的信心。

海南省旅遊景區協會秘書長蘇群表示，截至27日，海南省近60%的旅遊景區已恢復營業。「目前大部分景區正在進行開業前的準備工作，如清掃園區、員工防疫培訓等。大家都爭取十一能够全部恢復營業。」

攜程數據顯示，大陸十一假期三亞酒店預訂環比持續呈現回暖跡象。24日至25日，三亞市十一假期的高星酒店預訂量相比一周前增長439%，搜索量環比增加近五成。業者認為，隨著三亞市疫情防控形勢持續向好，十一期間三亞旅遊市場的熱度有望進一步抬升。