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長江排汙口 2025年完成整治

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

目前，長江入河排汙口整治正在推進，已經整治各類入河排汙口2萬餘個。按照長江入河排汙口整治行動方案要求，2025年年底前，有關城市要基本完成入河排汙口整治。大陸生態環境部發言人劉友賓28日在記者會上介紹相關情況。

新華社報導，排汙口是連接水裏和岸上的關鍵節點。實施入河排汙口整治行動，要對排汙口開展排查溯源，在摸清底數的基礎上實施分類整治，並強化監督管理。長江入河排汙口整治涉及長江經濟帶11省（直轄市）的63個市（州）。此前，生態環境部公布了長江幹流、九條主要支流及太湖入河排汙口底數摸排情況，共發現入河排汙口6萬餘個。

劉友賓介紹，截至目前，相關地區已整治各類入河排汙口2萬餘個，但長江入河排汙口整治還面臨汙水溢流直排多、基礎設施建設欠帳多、任務繁重挑戰多的嚴峻形勢。

他表示，長江入河排汙口整治工作將以多部門協同整治為基礎，落實建立整治工作帳目、統一命名編碼、全面開展監測、實施汙水溯源、編制實施整治方案、完成樹標立牌、規範入河排汙口設置、強化截汙治汙、嚴厲打擊違規違法行為、打造整治樣板等10項任務，力爭到2022年年底前，基本完成監測、溯源工作，並完成部分整治；2023年年底前，完成70%左右的入河排汙口整治；2025年年底前，基本完成入河排汙口整治，切實把長江保護修復的要求落到實處、見到實效。

環境部

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