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長江中下游10月降水仍將偏少 湖南、江西旱象短期難解

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
江西出現嚴重旱象。圖為9月8日，位於鄱陽湖畔的鐵河鄉，工作人員正從外河抽水灌溉農田。新華社
江西出現嚴重旱象。圖為9月8日，位於鄱陽湖畔的鐵河鄉，工作人員正從外河抽水灌溉農田。新華社

中國氣象局29日舉行例行新聞發布會。大陸國家氣候中心副主任肖潺指出，預計10月，長江中下游降水仍將明顯偏少。目前中國南方地區尤其是湖南、江西等地的重旱、特旱等旱情，短時間內將無明顯緩解趨勢。

肖潺指出，中國大陸9月的氣候特徵是高溫少雨。全國平均氣溫18.1℃，較常年同期偏高1.0℃，為1961年以來歷史同期第二高。全國平均降水量47.2毫米，則較常年同期偏少24.1%，為歷史同期第三少。

受降水少、氣溫高影響，今年夏季長江流域發生嚴重「夏伏旱」，9月以來，長江中下游地區仍持續少雨，大部地區氣象乾旱持續，遭受夏秋連旱。

9月28日的氣象監測顯示，長江流域中下游地區大部仍存在中度及以上等級氣象乾旱，其中江西大部分地區、福建中部至北部、湖南中部至南部、湖北東部、安徽南部、浙江西南部等地有特旱。

對於10月的氣候趨勢預測，肖潺表示，在降水方面，預計10月，長江中下游降水仍將明顯偏少；西北地區東部、華北、東北南部及華南南部等地降水則會較常年同期偏多。

針對長江流域的少雨乾旱現象，肖潺說，據統計，7月以來，長江流域中旱及以上等級乾旱日數45.6天，較常年同期偏多31.0天，為1961年以來歷史同期最多。

根據大陸中央氣象台預報，10月10日前南方旱區降水依舊顯著偏少，無明顯降水過程。大陸國家氣候中心預計10月華中、華東旱區降水仍將偏少，氣溫偏高。

因此，目前大陸南方地區，尤其是湖南、江西等地的重旱、特旱等旱情，短時間內都無明顯緩解趨勢。

氣溫方面，預計10月，中國大陸大部分地區氣溫將較常年同期偏高。其中河南南部、江蘇、浙江、上海、安徽、湖北東部、湖南東部、江西大部、福建北部、西藏等地氣溫偏高1～2℃。

颱風方面，大陸國家氣候中心預測，10月可能會有1～2個颱風登陸或明顯影響中國大陸，主要影響區域為華南沿海地區。

常年夏季生成和登陸中國大陸的颱風數分別為11個和4.8個，但今年夏季生成和登陸中國大陸的颱風數分別為9個和3個。

對於造成夏季颱風數均偏少的主要原因，肖潺表示，主要是西太平洋副熱帶高壓強度偏強，面積偏大，長期控制西北太平洋和中國南海海域，加上熱帶低頻震盪活動偏弱，不利於西太平洋熱帶對流發展，導致颱風生成個數偏少，登陸也偏少。

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