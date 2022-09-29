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大陳島兩岸青創服務中心打造「東道台品」行銷特色美食

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導

浙江大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心正式運營，兩岸青年及創業團隊多了一處交流平台。啟動當天，台州市台灣同胞投資企業協會名譽會長陳賢民聯合其他11位台商，共同打造的「東道台品」品牌，在服務中心揭牌，陳列了許多台灣特色美食，並開展直播帶貨。

「我們把自己小時候在台灣吃過的美食都帶來了。」陳賢民熱情招呼大家品嘗被稱為「舌尖上的愛馬仕」，一斤售價近千元人民幣的烏魚子，以及其他台灣特色美食。

2005年到台州創業從事汽車配件生產、銷售企業的陳賢民，已在台州生活17年，見證浙江在地民營經濟展的活力和紅利。

啟動當天，椒江區鄉賢聯誼會大陳鎮分會副會長、台州市星浪海水養殖專業合作社董事長盧陽雨，也在中心進行直播，一邊分享自身創業經歷，一邊推荐鮮甜味美的大陳黃魚，推介兩岸特色美食，交流行銷。

大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心掛牌後，台州地方政府大力支持，將不定期舉辦各類講座、開展各種培訓、舉辦兩岸青年面對面的交流活動。

同時還匯整資源，計畫推進舉辦各類項目推介對接會等，為兩岸青年及創業團隊提供創業孵化、商務咨詢、資本與市場對接等服務。

大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心成立，兩岸青年及創業團隊多了一處交流平台。主辦方提供
大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心成立，兩岸青年及創業團隊多了一處交流平台。主辦方提供
大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心成立，設直播室介紹台灣特色美食。主辦方提供
大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心成立，設直播室介紹台灣特色美食。主辦方提供

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