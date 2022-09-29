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教小孩寫29筆劃罕見姓氏 媽媽大呼崩潰：後悔嫁你爸

香港01／ 撰文：孫聖然
媽媽手把手教孩子練寫自己的姓氏「爨」。（星視頻）
媽媽手把手教孩子練寫自己的姓氏「爨」。（星視頻）

擁有罕見且極為難寫的姓氏會是怎樣的一種體驗？河南一名母親近日教自己的孩子寫姓氏「爨」時大呼崩潰，有網民調侃指「考試的時候別人已經交卷了，他還在寫名字」。

爨字的漢語拼音為「cuàn」、粵語發音與「寸」相同，該字筆劃共29劃，不僅認識的人不多，書寫起來也極不容易。

而就是這樣一個「生僻字」，偏偏還是中文姓氏之一。河南的一名母親近日發布影片，展示自己一筆一劃教孩子練寫爨字，練完後還崩潰地說，「後悔給你找了個姓爨的爹，你的姓真難寫。」

相關影片登上微博熱搜，有不少網民都表示第一次見到這個字，紛紛留言「爨龘龘（ㄊㄚˋ）這個名字怎麼樣？」、「第一次見這麼複雜的字，還是姓」、「叫爨魏（普通話音同篡位）吧，聽著就挺勵志」、「考試時候，輸姓丁的半分鐘」、「可以更改姓氏的，隨母姓就好了，該姓氏在生活中會遇到很多不便」。

據公開資料顯示，爨字最早出現於戰國時期，古字形上部模擬雙手拿着甑，中間是灶口，下部表示用雙手將木柴推進灶口，本義指燒火做飯。與此意相關的都可叫做「爨」，如古代稱廚房為「爨室」、煮飯的大鍋叫「爨鑊」。

爨也用作姓氏，爨姓源於姬姓，出自周王朝時期的爨官，屬於以官職稱謂為姓氏。爨氏曾在雲南一帶形成一股相較於中原民族相對獨立自治的勢力，其後逐漸衰落，居民也大部分失去爨姓，至今，雲南、陝西，四川及河北仍有部分爨姓族人居住。根據中國全國第六次人口普查的結果，爨姓在百家姓中排名第1150位，人口約2100人。

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文章授權轉載自《香港01》

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