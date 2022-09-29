長春小餐館惡火17死3傷 多名死者疑為聚餐慶生老人

吉林省長春市一家餐廳28日中午發生惡火，造成17死3傷慘劇，初步調查是餐廳瓶裝液化天然氣罐洩漏引發爆炸燃燒，當地民眾稱死者多為行動不便的聚餐老人。

據網易新聞報導網，位於長春市高新區宜居路宏宇小油餅百姓餐廳28日12時40分左右大火燃燒。目擊者稱，店鋪從外面看起來像個平房，但餐廳內部其實有兩層，二樓被牌匾完全擋住了，是被封死的狀態，裡面的人根本出不來。

報導稱，當地消息指是一群跳廣場舞的老人們給秧歌隊裡的一個老人過生日，在包廂房裡，可能歲數大逃生不及導致。

報導稱，這樣一個路邊餐館，在白天正常營業期間發生火災能夠造成這麼多人傷亡，最合理的解釋就是：至少發生過一次爆炸或者爆燃。這種小型餐館，一般至少會有2個出口，正門算一個，廚房一般會有一個後門。按照餐飲場所火災發展的速度，即使餐廳爆滿，在發現起火後2～3分鐘內足夠全部人員或至少絕大部分人員撤離，在這期間餐廳內的人員均處於清醒狀態，即使飲酒也不存在17人無撤離能力的情形。唯一合理的解釋是：在大部分人來不及撤離的短時間內發生大規模傷害的事件。