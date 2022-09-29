粵來粵有趣雙城賽 台抱走亞、季軍

2022第四屆「粵來粵有趣」24小時城市挑戰賽，於9月26日舉辦線上成果發布會，揭曉本屆賽事年度影片獲獎成果；本屆賽事由廣東選手楊凱航、伍建濤奪冠，台灣選手李哲安、劉津豪，分別獲得亞軍與季軍。台灣選手李哲安表示，看到兩岸創作人在台北市與中山市的作品，感到新鮮又有趣，期待將來影像創作互相交流。

本屆賽事以城市挑戰賽方式進行，採取「24小時＋24小時」模式，在台北市、中山市兩座城市開展兩個階段的拍攝與剪輯賽程，並在第一階段，兩岸共評選出100個拍攝素材，再交由第二階段進行限時剪輯比賽。

第一階段24小時挑戰賽，由百餘位影像創作者分別在中山、台北進行創作挑戰，共徵得789個影像素材、其中100個素材為入圍獎。

參與影像創作挑戰的廣東參賽者胡山水，從廣州來到中山參賽，他提及比賽當晚，需限時繳交視頻素材，團隊在當天拍攝完後便通宵將所有素材人工過了一遍，經過調色裁剪後提交作品，他表示這次賽事是一個非常具有挑戰性的比賽，「我們拍攝擅長橫屏，本次賽事要求豎屏拍攝，所以在構圖方面較為挑戰。」

第二階段由十位歷屆冠軍、意見領袖進行「剪輯挑戰賽」，在拿到隨機素材的24小時內完成年度創意短片。本次由廣東選手楊凱航、伍建濤奪冠，影片創作以「廣東人食大過天」作為發想，以人、以食為主題去講述一座城市的故事，透過剪輯、配音，使用抒情的方式呈現給大眾。

團隊成員楊凱航表示透過這次比賽，他從中感受到台灣創作者不一樣的創作想法，這次拍攝的素材非常多元化，涵蓋了很多的內容，讓後期的創作者能夠碰撞出更多不一樣的火花，「粵來粵有趣是一個極具包容性的平台，能夠給予年輕創作者一個展示自我的機會。」

獲得亞軍的台灣選手李哲安表示，這次24小時城市挑戰賽，看到兩岸創作人在台北市與中山市的作品，感到新鮮又有趣；第一次參加由創作人提交素材，並參與剪輯創作的形式，「這次看了將近五十幾件創作者的素材，看到每個人對欣賞角度定義的不同，期待將來還有這樣影像創作的機會互相交流。」

參與第二階段賽事、台灣選手陳家俊說，看到大家用不同的設備，有的是空拍機，有的是數位單眼，有的只用手機，拍到各式各樣屬於中山和台北的城市元素，表示自己也盡可能地在影片中匯集並呈現出來，「我覺得影片競賽能有這樣的嘗試是蠻新鮮的，也真的挑戰創作者觀察身邊的人事物（的能力）。」