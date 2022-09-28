上海大都市圈空間協同規劃發布 上海蘇州等9市在內

上海市政府、江蘇省政府、浙江省政府28日聯合發布「上海大都市圈空間協同規劃」，這是大陸首個跨區域、協商性的國土空間規劃，目的在打造具有全球影響力的世界級城市群。

中新社報導，「規劃」範圍包括上海、無錫、常州、蘇州、南通、寧波、湖州、嘉興、舟山在內的「1+8」市域行政區域，，規劃遠期至2050年、中期至2035年、近期至2025年。陸域總面積5.6萬平方公里，海域面積4.7萬平方公里。上海大都市圈以佔長三角約1/6的陸域面積，承載了長三角三分之一的人口和約二分之一的經濟總量。

根據「規劃」，上海大都市圈將共建世界級高端製造集群體系。其中，加速提升四大技術成長型產業集群體系，分別為生物醫藥、電子信息、高端裝備製造、新能源；鞏固強化兩大現狀優勢型產業集群體系，分別為綠色化工、汽車製造；持續培育未來戰略型產業集群體系，分別為航空航天、海洋產業。

「規劃」指出，上海大都市圈將打造極具競爭力的世界級樞紐體系。其中，打造協同共贏的世界級機場群，鞏固提升上海國際航空樞紐地位，增強面向長三角、全大陸乃至全球的輻射能力，推動與周邊機場優勢互補、協同發展。

共建分工協作的世界級港口群，做大做強上海國際航運中心貨櫃樞紐港，優化區域港口功能布局，推動港口群更高質量協同發展，完善區域港口集疏運體系，突出江海聯運、海鐵聯運。

在27日舉行的上海大都市圈空間協同規劃實施推進會上，上海市委書記李強指出，上海大都市圈建設是落實區域協調發展戰略、推進長三角一體化發展的重要舉措。

上海大都市圈建設是上海與周邊八個城市的「大合唱」，與南京、杭州、蘇錫常、寧波都市圈等互為腹地、相互促進。要在現代化都市圈建設上率先展開探索，在完善城市化發展戰略上率先走出新路，為長三角更高質量一體化發展創造新的鮮活經驗。要匯聚資源、整合優勢、聯合起來，打造世界級都市圈，提升整體競爭力、贏得發展主動權。