「2樓被封出不來」長春市餐廳大火釀17死3傷 初判慘劇原因是它

大陸長春市一餐廳中午發生火警，至今釀成17死3傷，餐廳的負責人已被當局扣查。初步認定，事故為瓶裝液化天然氣罐洩漏引發爆炸燃燒所致。

據京報網，長春市消防救援支隊指揮中心12時40接獲報案指，位於高新區宜居路宏宇小油餅百姓餐廳起火。 消防人員立即趕往現場，迅速開展撲救和現場救援。 省市也立即成立現場救援指揮部，組織救援、救治、調查等工作。 截至下午3時，現場搜救結束。 事故造成17人死亡、3人受傷，企業法人已被控制。

目前，傷者已送醫院救治，遇難者善後工作已同步開展，經事故調查組現場勘驗和公安部門調查，初步認定事故為石油氣罐洩漏引發燃燒爆炸所致。

據大河報報導，事發後，一位目擊者小林表示，下午1點左右，她和朋友正好路過此處，據她回憶，她看到一陣陣黑煙從店舖的門窗中竄出來，此時店鋪周圍來了許多輛消防車和救護車，並拉上了警戒線，旁人不得靠近。

小林說，起火店鋪從外面看起來像個平房，但去過該餐廳吃飯的朋友告訴她餐廳內部其實有兩層，二樓被牌匾完全擋住了，是被封死的狀態，裡面的人根本出不來。