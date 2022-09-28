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上海病毒研究院成立 首任院長管軼曾抨擊清零

中央社／ 北京28日電

上海市病毒研究院成立，香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼出任首任院長。管軼曾在媒體專訪中公開疾呼，病毒會長期與人類共存，清零沒有機會了；該篇專訪隨後全面下架。

據香港大學公共衛生學院官網介紹，管軼為新發病毒性疾病學講座教授、新發傳染性疾病國家重點實驗室主任、流感研究中心主任，其研究集中在流感和其他新發呼吸道病毒的生態、演化和發病機制。

管軼和其團隊確定SARS冠狀病毒及活禽畜市場傳染源，幫助中國政府避免2004年初SARS再次爆發。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，管軼赴武漢疫調，並判斷這次疫情感染數量將是SARS的10倍起跳。

管軼於2021年11月接受鳳凰衛視採訪，他直言，病毒會長期與人類共存，清零沒有機會了；不要動不動就做全員核酸檢測，應該做一下全員抗體檢測，看看國民接種疫苗後，體內到底有多少抗體，「這種老虎屁股應該要摸一下」。

他認為，如果國民體內抗體沒問題，就可以分地區逐步開放；如果抗體普遍不行，就趕緊批准高保護率的mRNA疫苗，絕不能讓利益集團自己過橋了就把橋拆掉，這已經失去人性，綁架國家的公共政策。

管軼的觀點獲得輿論迴響，相關報導和影片隨後則被全面下架、移除。

上海市病毒研究院26日揭牌成立，由管軼出任首任院長。據上海交通大學醫學院官方資料，管軼在會上表示，上海市病毒研究院將聚焦世界病毒學前線方向和上海市建設全球最安全公共衛生城市需要，在未來打造成世界一流病毒學研究中心，成為上海生物醫藥產業集群的重要組成。

上海市病毒研究院由上海市人民政府和上海交通大學共同建設，將整合上海交通大學醫學院在病毒學相關領域優勢，圍繞病毒演化與跨宿主傳播機制、病毒相關重大疾病致病機制和病毒感染診斷治療及轉化等3大研究方向。

上海 SARS 疫情

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