同居4年流產5次 男子分手後要求女方退還53萬 網友熱議：再出53萬也不夠

兩個人分手後為錢對簿公堂，令人不勝唏噓。有大陸男子與女友同居4年，其間女方曾經歷5次流產，而男子則曾以現金轉賬及給予聘禮共12萬元（約新台幣53萬元），直至去年分手後，他要求女方退還款項，甚至告上法庭。最後法院判決，女方只需返還1.5萬元（約新台幣6.6萬元），而男子不服上訴遭駁回，網民都批評「男的最好找不到老婆」，因不希望有其他女生受罪。

據大陸傳媒報道，河南新鄉縣法院近日審理1宗情侶分手後的財產糾紛案。男事主劉先生與同事張女士於2017年相識，不久後就確立戀愛關係並同居，其間張女士經歷了5次流產，而劉先生先後曾向她轉賬4萬（約新台幣17.6萬元）及聘禮8萬（約新台幣35萬元）。直到2021年2人分手，劉先生認為大家沒有領證結婚，遂要求張女士退還12萬元（約新台幣53萬元），被拒後告上法庭。

法庭審理此案時指出，雙方雖未辦理結婚登記，但張女士多次流產身心遭受創傷，轉賬多為生活花費，存在混合一起使用的情況，故毋須返還。法庭終裁決張女士只需返還劉先生共1.5萬元聘禮。劉先生得知結果後不服並提出上訴，新鄉中院二審駁回上訴，維持原判。

案件引起網上熱議，不少網民都指4年內流產5次很誇張，又替女方感可憐，認為捱過5次流產「多傷身體啊」、「應該讓這個男的下半身骨折五次」、「女生要學會保護自己」；又批評男子分手後追數寒酸過分，「對女性流產沒有責任心和心痛不已的男人，得離開」、「別靠近男人，會變得不幸」、「再給50萬都合情合理吧」。

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文章授權轉載自《香港01》