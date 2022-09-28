大陸新型兩棲飛機成功試航 有助消防救災、海上救援
大陸昨天（27日）成功試航自製「鯤龍」AG600M兩棲飛機，完成12噸投汲水試驗，這款可在陸地和水面起降的「滅火飛機」有助今後的消防救災，同型的海上救援機也將於2025年啟用。
新華社報導，27日滿載12噸水的AG600M飛機從漳河機場跑道陸上起飛，在投水區域前完成投水後平穩降落在漳河水庫，在水面高速滑行15秒完成12噸汲水，騰空而起，在空中完成一系列既定試飛科目後，在投水區域再次投水後降落漳河水庫。
AG600飛機是大陸應急救援體系的航空裝備，也是大陸首次按照民用適航標准研製的大型特種飛機。AG600M是AG600的優化機型，最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，最小平飛速度220公里／每小時，航程4500公里，具備優越的低空、低速、短距起降性能。
環球時報報導，該機計畫於2023年具備執行滅火任務能力並投入應用，2024年滅火機取得中國民航適航證並交付用戶使用，2025年救援機取得中國民航適航證並交付使用，未來發展潛力巨大。
報導還引述專家表示，兩棲飛機雖然是一個小眾機種，但對海洋大國必不可少，俄羅斯、日本等國都研製了具有本國特色的兩棲飛機，而美國在現有運輸機的基礎上改裝研製的兩棲飛機也將於明年首飛。
不願透露姓名的中國專家表示，該機的起飛重量在目前世界各國現役型號中是起飛重量最大的。日本US-2水上飛機最大起飛重量約48噸，水上起飛時的最大起飛重量43噸，俄羅斯的別-200噴氣式水陸兩棲飛機最大起飛重量為42噸，都要比AG600小一些。從設計上看，該機特別強調在複雜海況下起降的能力，非常適合海上搜索救援。
報導稱，各國普遍認識到水陸兩棲飛機廣泛的應用前景。美軍近年來也高度重視兩棲飛機的發展。美國「動力」網站「戰區」頻道21日報導稱，美國特種作戰司令部(SOCOM)一直在尋找將人員和裝備轉移到潛在衝突地區或附近高度戒備地點的方法，能夠在水上起飛和降落的飛機提供了很多優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言