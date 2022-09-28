大陸新型兩棲飛機成功試航 有助消防救災、海上救援

大陸昨天（27日）成功試航自製「鯤龍」AG600M兩棲飛機，完成12噸投汲水試驗，這款可在陸地和水面起降的「滅火飛機」有助今後的消防救災，同型的海上救援機也將於2025年啟用。

新華社報導，27日滿載12噸水的AG600M飛機從漳河機場跑道陸上起飛，在投水區域前完成投水後平穩降落在漳河水庫，在水面高速滑行15秒完成12噸汲水，騰空而起，在空中完成一系列既定試飛科目後，在投水區域再次投水後降落漳河水庫。

AG600飛機是大陸應急救援體系的航空裝備，也是大陸首次按照民用適航標准研製的大型特種飛機。AG600M是AG600的優化機型，最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，最小平飛速度220公里／每小時，航程4500公里，具備優越的低空、低速、短距起降性能。

環球時報報導，該機計畫於2023年具備執行滅火任務能力並投入應用，2024年滅火機取得中國民航適航證並交付用戶使用，2025年救援機取得中國民航適航證並交付使用，未來發展潛力巨大。

報導還引述專家表示，兩棲飛機雖然是一個小眾機種，但對海洋大國必不可少，俄羅斯、日本等國都研製了具有本國特色的兩棲飛機，而美國在現有運輸機的基礎上改裝研製的兩棲飛機也將於明年首飛。

不願透露姓名的中國專家表示，該機的起飛重量在目前世界各國現役型號中是起飛重量最大的。日本US-2水上飛機最大起飛重量約48噸，水上起飛時的最大起飛重量43噸，俄羅斯的別-200噴氣式水陸兩棲飛機最大起飛重量為42噸，都要比AG600小一些。從設計上看，該機特別強調在複雜海況下起降的能力，非常適合海上搜索救援。