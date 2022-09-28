快訊

百元鍋回不去了！「三媽臭臭鍋」10月調漲 每鍋貴20元

早晨財經速解讀／兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤？

黃東的故事：一個清代廣州「普通人」歷險記

男童搭地鐵坐女乘客大腿再摸胸「搶位」 家長1句令網民火滾

香港01／ 撰文：李納德
杭州地鐵發生3歲男童「搶位」事件，有女乘客指男童坐大腿及摸胸強佔位置。（微博影片截圖）
杭州地鐵發生3歲男童「搶位」事件，有女乘客指男童坐大腿及摸胸強佔位置。（微博影片截圖）

是孩子就能縱容嗎？大陸日前瘋傳1段杭州地鐵影片，片中女性指控3歲男童「搶位」，直接坐在她大腿上，「還摸我的胸」，踢她的腳，她忍無可忍下起身，男童和家長坐了她的位置。她氣得批評該男童時，家長即反駁「小孩子不懂的」，男童只有3歲，拒絕道歉，男童則不停呻委屈說「小孩子坐坐還不行」，最終要地鐵職員到場調停。事件引發網民激辯，但大多數都支持女事主，有網民質疑片中男童絕不止3歲，明顯仗着年幼這樣做，又有人認為事件任始終在家長身上。

9月24日，浙江杭州有女子在地鐵拍片投訴，指有名男童在車廂入「搶位」。她大呻男童當時走近要坐其位置，卻直接坐上她大腿，不停扭動自己的身體用手觸碰她的胸部，還踢她的腳。女子忍不住站起身，男童和家長隨即一同佔了她的座位。女子覺得委屈批評男童行為，未料對方家長不以為意，和男童一起坐下。

影片所見，男童當時已坐在座位上，女事主痛斥：「一屁股坐在我的大腿上，還摸我的胸。」男童不停哭，家長稱小孩不懂事，拒絕道歉，「小孩子不懂的」、「你和3歲孩子一樣嗎？」。女事主情緒激動，稱小孩不懂事家長要阻止，「你不能拉住他嗎？」、「讓他在這裏鬧半天」、「他又不是我家小孩，我還什麼要讓着他」，自己被人坐大腿摸胸，男童家長竟然不道歉，「我不是我媽媽的小孩嗎？」。

男童委屈說「小孩子坐坐還不行啊」，女事主叫男童不要靠近，他都懂說小孩子不懂事，「都是你們大人教的，你們大人反覆在教他，小孩子不懂事所以他就可以逃避自己的責任，逃避自己的錯誤」。之後有乘客亦開口批評，男童的家長從頭到尾也沒有道歉過一句。隨後有地鐵職員到場調解，男童還反覆唸着「小孩子還不能坐」，家長解釋男童擠到女乘客的座位，然後說「他才3歲，他又不懂」，他們到站轉到火車站後，男童還要求再坐一站拒下車。

事件很快在網上瘋傳引起關注，認為「熊孩子」問題已令大眾忍無可忍，女事主如此生氣，很大程度是覺得男童家長毫無悔意。網民力撐女事主，批評男童「他很明確地知道自己可以仗着年紀小任意妄為」、「自稱小孩子的小孩子？一家子奇葩」、「遲早被社會狠狠毒打」。有網民質疑男童看上去不止3歲，很可能有7、8歲，話語中明顯知道知道未成年，「可以仗著自己未成年的身份做一些事情，別人還不能說他，我猜測他不是第一次這樣做了」，只是今次遇到夠膽發聲的女性。

然而，也有許多人認為家長要責最大責任，「小孩子是不懂事，家長也不懂事麼？」、「別慣着他，讓他長大後坐牢去」，「好傢夥什麼家庭教出來的」，若家長適時道歉及帶走男童，事情根本不會鬧大。

有網民就批評女事主不應該說「摸胸」兩字，，「三歲小男孩懂得摸胸？有常識嗎？碰到而已」，甚示認為她本身不喜歡小孩才會這麼大反應，應該要看閉路電視鏡頭才能辨別真偽。

延伸閱讀：

關愛座｜巴士伯伯鬧學生無讓座　致電校方發難　1原因網民撐學生

母女搭港鐵獲讓座無表示　後生女質問「唔使講唔該？」惹網民激辯

文章授權轉載自《香港01》

未成年 火車站

延伸閱讀

超辣「高衩泳衣」直接當打歌服！屁股蛋、蜜大腿全露出　逆襲女團EXID全員性感回歸

張翰疑似摸胸、歧視女性 「東八區」遭下架

妙齡女南下台中求職 慘遭色男迷昏摸胸還被拍成影片

陸劇男神自肥摸胸D奶女主角 網罵噁心「下一個李易峰」

相關新聞

男童搭地鐵坐女乘客大腿再摸胸「搶位」 家長1句令網民火滾

是孩子就能縱容嗎？大陸日前瘋傳1段杭州地鐵影片，片中女性指控3歲男童「搶位」，直接坐在她大腿上，「還摸我的胸」，踢她的腳，她忍無可忍下起身，男童和家長坐了她的位置。她氣得批評該男童時，家長即反駁「小孩子不懂的」，男童只有3歲，拒絕道歉，男童則不停呻委屈說「小孩子坐坐還不行」，最終要地鐵職員到場調停。事件引發網民激辯，但大多數都支持女事主，有網民質疑片中男童絕不止3歲，明顯仗着年幼這樣做，又有人認為事件任始終在家長身上。

奧鹿颱風 將襲南海、華南

今年第16號颱風「奧鹿」已於26日早晨移入南海中東部海面。未來三天，「奧鹿」將為南海及華南沿海帶來風雨天氣，大陸中央氣象...

武漢迎台生 陪辦銀行卡遊黃鶴樓

由武漢市海峽兩岸交流促進會、華中師範大學等聯合主辦的「歡迎新同學·兩岸學長迎新」活動，日前在華中師範大學正式啟動。活動以...

香港航太科技在軌衛星 明恐面臨罕見太空碰撞

據大陸西安衛星測控應急中心的通知，香港航太科技集團金紫荊一號03在軌衛星恐於台北時間9月28日6時43分，與太空空間碎片...

童樂居事件翻版？香港保良局嬰兒組爆虐童 員工被捕

童樂居虐兒案發生未滿一年，香港留宿育嬰園再驚爆幼童受虐醜聞，情況儼如童樂居事件翻版2.0。消息指，保良局嬰兒組近日發生懷...

荒野求生記！四川水電站工人地震受困17天獲救 吃樹根、喝尿維生

四川瀘定9月5日發生規模6.8地震，獨自被困山林17天的水電站工人甘宇獲救治療後講述他的經歷，為了維生吃過野果、樹根，喝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。