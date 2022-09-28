男童搭地鐵坐女乘客大腿再摸胸「搶位」 家長1句令網民火滾

是孩子就能縱容嗎？大陸日前瘋傳1段杭州地鐵影片，片中女性指控3歲男童「搶位」，直接坐在她大腿上，「還摸我的胸」，踢她的腳，她忍無可忍下起身，男童和家長坐了她的位置。她氣得批評該男童時，家長即反駁「小孩子不懂的」，男童只有3歲，拒絕道歉，男童則不停呻委屈說「小孩子坐坐還不行」，最終要地鐵職員到場調停。事件引發網民激辯，但大多數都支持女事主，有網民質疑片中男童絕不止3歲，明顯仗着年幼這樣做，又有人認為事件任始終在家長身上。

9月24日，浙江杭州有女子在地鐵拍片投訴，指有名男童在車廂入「搶位」。她大呻男童當時走近要坐其位置，卻直接坐上她大腿，不停扭動自己的身體用手觸碰她的胸部，還踢她的腳。女子忍不住站起身，男童和家長隨即一同佔了她的座位。女子覺得委屈批評男童行為，未料對方家長不以為意，和男童一起坐下。

影片所見，男童當時已坐在座位上，女事主痛斥：「一屁股坐在我的大腿上，還摸我的胸。」男童不停哭，家長稱小孩不懂事，拒絕道歉，「小孩子不懂的」、「你和3歲孩子一樣嗎？」。女事主情緒激動，稱小孩不懂事家長要阻止，「你不能拉住他嗎？」、「讓他在這裏鬧半天」、「他又不是我家小孩，我還什麼要讓着他」，自己被人坐大腿摸胸，男童家長竟然不道歉，「我不是我媽媽的小孩嗎？」。

男童委屈說「小孩子坐坐還不行啊」，女事主叫男童不要靠近，他都懂說小孩子不懂事，「都是你們大人教的，你們大人反覆在教他，小孩子不懂事所以他就可以逃避自己的責任，逃避自己的錯誤」。之後有乘客亦開口批評，男童的家長從頭到尾也沒有道歉過一句。隨後有地鐵職員到場調解，男童還反覆唸着「小孩子還不能坐」，家長解釋男童擠到女乘客的座位，然後說「他才3歲，他又不懂」，他們到站轉到火車站後，男童還要求再坐一站拒下車。

事件很快在網上瘋傳引起關注，認為「熊孩子」問題已令大眾忍無可忍，女事主如此生氣，很大程度是覺得男童家長毫無悔意。網民力撐女事主，批評男童「他很明確地知道自己可以仗着年紀小任意妄為」、「自稱小孩子的小孩子？一家子奇葩」、「遲早被社會狠狠毒打」。有網民質疑男童看上去不止3歲，很可能有7、8歲，話語中明顯知道知道未成年，「可以仗著自己未成年的身份做一些事情，別人還不能說他，我猜測他不是第一次這樣做了」，只是今次遇到夠膽發聲的女性。

然而，也有許多人認為家長要責最大責任，「小孩子是不懂事，家長也不懂事麼？」、「別慣着他，讓他長大後坐牢去」，「好傢夥什麼家庭教出來的」，若家長適時道歉及帶走男童，事情根本不會鬧大。

有網民就批評女事主不應該說「摸胸」兩字，，「三歲小男孩懂得摸胸？有常識嗎？碰到而已」，甚示認為她本身不喜歡小孩才會這麼大反應，應該要看閉路電視鏡頭才能辨別真偽。

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文章授權轉載自《香港01》