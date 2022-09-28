武漢迎台生 陪辦銀行卡遊黃鶴樓

由武漢市海峽兩岸交流促進會、華中師範大學等聯合主辦的「歡迎新同學·兩岸學長迎新」活動，日前在華中師範大學正式啟動。活動以「台灣、大陸接力，雲上線下迎新」方式，通過陪同入境、分享迎新、便捷辦理銀行卡、玩轉大武漢等方式，為台灣新生答疑解惑，幫助他們快速適應大學生活，融入武漢城市。

暑假時，華中師範大學一對一聯繫台灣被錄取新生，告知活動參與方式，在漢台生、陸生學長組建兩岸迎新團隊，搭建微信交流平台，積極聯繫即將來漢學習的台灣學弟學妹，開展線上交流分享。在漢台生主動回台對接，協助新生了解入境防疫流程並陪同新生來武漢，無縫銜接完成新生入學報到。

來武漢後，有台生反映急需解決在陌生環境如何快速辦理銀行卡、電話卡等生活實際問題。在了解了學生們的訴求後，華中師範大學積極協商，專程協調市金融局、工商銀行湖北分行，集中時間為20多位有需求的台灣新生，在工商銀行武漢洪山支行開闢便捷通道，由兩岸學長志願者陪同協助辦理相關手續。「提前準備了手續材料，辦理過程比我想像的順利很多，很快就辦理好了，太感謝了。」台灣新生拿著手中的銀行卡開心地說。

活動還在華中師範大學開展了「兩岸學長迎新」之主題講座，分別開設「大學這樣玩、學長有話說、武漢真好玩」三場線下線上交流會，兩岸學長向新生們分享在武漢學習生活經歷及武漢風土人情。

活動還帶著華中師範大學台灣新生，一起走進辛亥革命博物館、湖北省科技館、博物館、黃鶴樓等武漢知名打卡地，為活動畫上圓滿的句號。