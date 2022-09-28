奧鹿颱風 將襲南海、華南

今年第16號颱風「奧鹿」已於26日早晨移入南海中東部海面。未來三天，「奧鹿」將為南海及華南沿海帶來風雨天氣，大陸中央氣象台26日發布颱風黃色預警。

新華社報導，預計「奧鹿」將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，逐漸向越南東部沿海靠近，強度還將有所加強。

受冷空氣和「奧鹿」共同影響，26日14時至27日14時，福建沿海、廣東沿海、海南島東部和南部沿海、台灣西部沿海及台灣海峽、巴士海峽、南海大部海域、三沙群島附近海域將有6至7級風，陣風8至9級，其中南海中部海域、西沙群島和中沙群島附近海域風力可達8至12級，陣風13至14級，颱風中心經過的附近海域風力有13至16級，陣風17級及以上。

26日至28日，受颱風「奧鹿」影響，南海海域、華南沿海等地有較大風雨天氣，海南島部分地區及三沙群島有大到暴雨，局地大暴雨，27日至28日為海南島降雨的主要時段。