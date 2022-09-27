大陸長三角多地要求景區 查驗72小時核酸證明
大陸「十一」假期臨近，長三角地區多地相繼發佈針對返鄉、出遊者的防疫提醒，除了倡導出遊不出省、就地過節，還要求進入景區的遊客出示72小時內核酸陰性證明。
據澎湃新聞報導，根據不完全統計，江蘇南京、揚州、南通，安徽合肥等地均已發佈假期防疫提醒。
其中，南京倡導市民就地過節休假、市內遊，儘量不出省，乘飛機、火車、跨省長途客運汽車等需持48小時核酸陰性證明。
江蘇省外來（返）南京人員抵達後，12小時內就近進行核酸「落地檢」，三天內再進行一次檢測，期間不得參加聚集性活動或進入文體娛樂類室內密閉場所；入住賓館、酒店、民宿，進入旅遊景區、文體場所等密閉場所須查驗72小時內核酸檢測陰性證明。
安徽合肥市疫情防控應急指揮部9月24日稱，倡導市民就地過節，選擇市內遊，減少跨地市出行，儘量不出省。
合肥市規定，近期有高中低風險區旅居史的人員、解除隔離後返回目的地的入境人員，以及安徽省外來（返）肥人員應提前登記申報信息，向單位、社區或酒店報備，配合做好核酸檢測、居家隔離和健康監測等健康管理措施。
景區景點嚴格落實「預約、限流、錯峰」，入住賓館、酒店、民宿，進入旅遊景區、文體場館等流量較大的密閉場所須查驗72小時內核酸檢測陰性證明。
另外，杭州千島湖景區也已就「十一」黃金週發佈旅遊接待管理通告，提醒遊客入園須掃場所碼、查驗核酸（浙江省內遊客72小時，省外遊客三天三檢），健康碼、核酸、體溫異常不得入園，景區按限量、預約、錯峰的要求實行實名制售檢票。
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