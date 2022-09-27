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影／深圳沙尾再封控 數百民眾抗議大喊「解封」爆衝突

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
當地民眾不滿有關措施聚集抗議，數百人大喊「解封」，有人向警察投擲礦泉水瓶。星島日報
當地民眾不滿有關措施聚集抗議，數百人大喊「解封」，有人向警察投擲礦泉水瓶。星島日報

深圳市福田區沙尾村26日發現確診病例後，當局宣布進行封控，有當地民眾不滿有關措施聚集抗議，數百人大喊「解封」，有人向警察投擲礦泉水瓶，現場發生肢體衝突，當地派出大批警察維穩。

香港有線新聞報導，距離上一輪疫情清零不足十日，深圳又再發現確診個案，居民面對再次封控都顯得相當不滿，因此有人選擇翻牆離開，走不了的則是走出家門抗議，更與封區的警察和醫護產生衝突。

當局為防止疫情進一步擴散，將福田區沙頭街道部分區域上調為高風險區，全部居民不得外出，需連續10天沒有新增患者才可以降回低風險，地鐵7號線不停沙尾站。羅湖和龍崗也有多個小區列為高風險要封區。

羊城晚報報導，深圳市福田區疫情防控指揮部26日發通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。高風險區實行「足不出戶、上門服務」的封控措施；中風險區由所在街道社區具體管理。

星島日報報導，深圳當局通報，9月25日深圳新增10例陽性病例，5例診斷為新冠肺炎確診病例，5例診斷為新冠病毒無症狀感染者。其中病例8居住在福田區沙頭街道新洲祠堂村。

深圳市福田區疫情防控指揮部發通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。星島日報
深圳市福田區疫情防控指揮部發通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。星島日報

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